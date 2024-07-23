Вестник Кавказа

В Азербайджане запускают автобус Гянджа-Шуша

В Азербайджане запускают автобус Гянджа-Шуша
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Регулярный автобус будет ходить в Азербайджане между городами Гянджа и Шуша. Первый рейс состоится завтра, 28 февраля.

Автобус по маршруту Гянджа-Шуша будет ходить в Азербайджане с 28 февраля на регулярной основе, информирует министерство цифрового развития и транспорта АР.

Автобусный рейс запускает Азербайджанское агентство наземного транспорта. Автобусы будут ходить каждый день, отправление из Гянджи в 08.00, из Шуши - в 14.45.

Автобус будет делать следующие остановки в пути: Тертер, Ходжалы и Ханкенди.

Стоимость проезда между Гянджой и Шушой составляет 6,20 маната. Билеты можно приобрести на сайте biletim.az.

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