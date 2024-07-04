Куда поехать в Азербайджане: как посетить Гянджу - родину Низами

В следующем году Гянджа выступит в качестве спортивной столицы Содружества Независимых Государств, приняв третьи после Казани и Минска Игры стран СНГ. Это событие привлечет в город туристов. Расскажем, где находится Гянджа, как туда добраться и что там посмотреть.

Гянджа - это второй по величине и третий по населению город Азербайджана с многообразием исторических и культурных памятников, особенно известно его архитектурное наследие. Кроме того, в этом городе в начале XII века родился выдающийся поэт и мыслитель Низами Гянджеви.

Где находится Гянджа?

Город Гянджа расположен на западе Азербайджана. От столичного Баку третий по населению город отделяют около 350 км. Из крупных городов поблизости находятся Мингечевир (80 км) и Барда (90 км). А вот расстояние от Ганджи до Шеки составляет 145 км. До КПП “Красный мост” на границе с Грузией от Гянджи всего 144 км, до КПП “Садахлы” - 155 км. Через город протекает река Гянджачай, впадающая в Мингечевирское водохранилище. Гянджа стоит на низменности около подножия горной системы Малого Кавказа.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться в Гянджу?

Добраться до Гянджи из Баку можно автобусом или поездом:

Поездка на автобусе в одну сторону займет почти 6 часов и будет стоить 13,29 манатов (687 рублей).

На скоростном поезде из Баку в Гянджу ехать всего 3 часа 47 минут. Цена на билет начинается от 15 манатов (775 рублей).

Удобно то, что из России в Гянджу не обязательно добираться через Баку. В Гяндже есть аэропорт, который принимает прямые рейсы из Москвы нескольких авиакомпаний. Полет длится от 3 часов и стоит от 14 тысяч в одну сторону. Кроме Москвы прямые рейсы есть и из других городов, в том числе из Минеральных Вод. Аэропорт Гянджи находится примерно в 10 км от центра города.

В Гянджу можно доехать и с центрального автовокзала Шеки на автобусе. Из Шеки в Гянджу ежедневно ходят как минимум 4 автобуса утром-днем. Поездка обойдется в 5,68 манатов (293 рубля) и займет чуть более 2 часов.

Железнодорожный вокзал и автовокзал Гянджи расположены в нескольких километрах от центра города. Добраться до нужного адреса и в целом перемещаться по городу удобно на автобусах или такси (например, через приложения Bolt, Uber или YanGo). Это займет не более 15 минут и обойдется всего в несколько манатов.

Что посмотреть в Гяндже?

Большинство туристических достопримечательностей находятся в центре города, поэтому большинство из них можно посетить пешком. Но до некоторых мест, например мавзолеев Низами и Имам-заде, придется ехать на общественном транспорте или такси.

Мечеть Шаха Аббаса. В Гяндже, несмотря на сложную историю, сохранилось множество красивых древних архитектурных сооружений. Одним из наиболее выдающихся остается Джума-мечеть, или, как ее часто называют, мечеть Шаха Аббаса. Мечеть, построенная в начале XVII века, была построена из традиционного для Гянджи красного кирпича по велению персидского шаха Аббаса из династии Сефевидов. Минареты были пристроены веком позже. Джума-мечеть расположена в центре площади Шаха Аббаса, на которой есть и другие примечательные здания, что делает ее удобным местом для начала знакомства с Гянджой. Особого внимания заслуживают историческая баня Чокак-хамам и гробница Джавад-хана. Недалеко от площади Шаха Аббаса расположена площадь Гейдара Алиева, где находится памятник национальному лидеру и здание местной администрации.

Гянджинская филармония. Площадь Шаха Аббаса также окружают красивые исторические здания, включая Гянджинскую государственную филармонию имени еще одного уроженца Гянджи композитора Фикрета Амирова. Это изящное здание с фонтаном построено в неоклассическом стиле в 2017 году на месте разрушенного Ханского дворца. Рядом с филармонией есть пешеходная улица Джавад-хана, на которой можно увидеть исторические здания.

Бутылочный дом. Недалеко от старого города Гянджи можно увидеть необычный дом, построенный из 48 тысяч стеклянных бутылок. Дом создал в 1960-х годах житель Гянджи, посвятив его брату, пропавшему без вести во время Второй мировой войны.

Мавзолей Низами. Туристическая достопримечательность Гянджи особой важности - это мавзолей, посвященный персидскому поэту XII века Низами Гянджеви. Хотя мавзолей современный (построен в 1947 и перестроен в 1991 год), он стоит на могиле знаменитого поэта взамен разрушенного древнего мавзолея. Мавзолей удален от города, ехать до него из центра примерно 15 минут.

Караван-сарай Шаха Аббаса. Караван-сарай Шаха Аббаса, расположен около площади Гейдара Алиева, был построен также в начале XVII века. Здание из красного кирпича было недавно отреставрировано.

Мавзолей Имамзаде. Одно из самых значительных религиозных комплексов в Гяндже - это мавзолей Имамзаде, построенный в XIV веке. Мавзолей расположен в 7 км к северу от центра Гянджи. Комплекс состоит из самого мавзолея, мечети и кладбища с надгробиями. До комплекса Имамзаде можно добраться на автобусе или такси. Вход в мавзолей бесплатный.

Парк Гейдара Алиева. Крупнейший парковый комплекс страны с монументальной архитектурой, в том числе Триумфальной аркой и амфитеатром. Сюда тоже нужно добираться на транспорте из центра.

Ханский сад. Этот зеленый парк и любимое место отдыха горожан расположен в самом центре Гянджи рядом с основными достопримечательностями. Возле входа находится часть крепостной стены.

Кроме мечетей в Гяндже можно увидеть несколько церквей, например действующую Александро-Невскую церковь XIX века и Лютеранскую кирху XIX века, в которой сейчас находится кукольный театр.

Сколько дней провести в Гяндже?

Чтобы увидеть главные достопримечательности Гянджи, нужен хотя бы один полный день. Дополнительный день понадобится, чтобы съездить к озерам Гейгель и Маралгель. На третий день пребывания в Гяндже можно съездить в Нафталан, который находится в 60 км от города.