Что посмотреть в Азербайджане за неделю: лучшие города "страны огней"

При первом посещении Азербайджана хочется увидеть все красивые места сразу. Расскажем, как продумать недельный маршрут по Азербайджану таким образом, чтобы все успеть, на сколько дней ехать, когда лучше ехать, нужна ли виза в Азербайджан, а также как добраться из аэропорта Баку в город.

В Азербайджане туристов привлекает как природа, так и исторические и культурные достопримечательности. От столичного Баку до очаровательной архитектуры города Шеки - здесь есть, что посмотреть.

Когда лучше ехать в Азербайджан?

Лучшее время для посещения Азербайджана - это месяцы с конца марта по май и с сентября по октябрь. При этом зимой здесь можно кататься на горнолыжных курортах. В марте в Азербайджане широко отмечают Новруз, а осенью проходят несколько интересных фестивалей, в том числе Праздник граната в Гейчае, Фестиваль хурмы в Балакене и Праздник яблок в Губе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С 2017 года Баку принимает Гран-при Азербайджана. Например в 2024 году гонки пройдут с 13 по 15 сентября, а в 2025 году - с 19 по 21 сентября. В этот период в столицу массово съезжаются любители Формулы-1, а наилучшие объекты размещения заканчиваются довольно быстро. Поскольку гонка проходит прямо в центре города, дороги перекрывают, что усложняет перемещения, так что тем, кто не следит за чемпионатом мира по автогонкам, стоит выбрать другие даты для поездки в столицу Азербайджана.

На сколько дней ехать в Азербайджан?

Чтобы посмотреть Баку, нужно выделить как минимум 2 дня, а чтобы побывать в самых красивых городах северо-востока и северо-запада страны, понадобится минимум неделя. За 10 дней можно успеть побывать в большей части страны.

Нужна ли виза в Азербайджан?

Туристы из России могут находиться в Азербайджане до 3 месяцев без визы, но необходим загранпаспорт. Любой турист, который планирует находиться в Азербайджане более 15 дней, должен дополнительно зарегистрироваться. Это можно сделать онлайн на сайте Государственной миграционной службе либо лично (услуга бесплатна).

Как добраться из аэропорта Баку в город?

Чтобы добраться до отеля или апартаментов из аэропорта Гейдара Алиева, можно воспользоваться автобусами Аэроэкспресс. Они отправляются от первого и второго терминалов несколько раз в час с 6 утра до часа ночи. Поездка до центра города длится примерно полчаса, выйти можно у станции метро "28-е Мая".

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Стоимость проезда составляет 1,30 маната (76 рублей), билеты можно приобрести в автомате. Можно купить и многоразовую проездную карту за 2 маната (103 рубля), на которую записываются билеты на общественный транспорт, она не обязательно должна быть индивидуальной. Либо можно заказать трансфер от места размещения.

Что посмотреть в Баку за 2 дня?

В Баку стоит посетить Центр Гейдара Алиева - одну из самых впечатляющих достопримечательностей современных Азербайджана. Этот невероятно фотогеничный архитектурный объект, где проводятся культурные мероприятия.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Оттуда к центру города можно пройти пешком, чтобы взглянуть на Яшыл базар - главный рынок Баку. Дальше обязательно стоит посетить Ичери Шехер - на исследование Старого города Баку уйдет весь день. Отсюда открывается интересный вид на Flame Towers, но для самых запоминающихся панорам стоит забраться на Девичью башню. Чтобы осмотреть Дворец Ширваншахов, понадобится как минимум 1,5-2 часа. Перед закатом на бакинском фуникулере стоит подняться в Нагорный парк, чтобы посмотреть на Каспий со смотровой площадки. Оттуда по лестнице можно спуститься к Приморскому бульвару, который прекрасен в сумерках.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В центре стоит увидеть Дворец Мухтарова, побывать на площади Фонтанов, в парке Низами и саду Филармонии . Если есть время, можно еще съездить в Балаханы - исторический нефтяной район Баку. Добраться туда можно на автобусе 214 от станции метро Кероглу.

Красивые советские мозаики можно увидеть на станциях метро Низами Гянджеви, Халглар Достлугу и Элмляр Академиясы. Но нужно помнить, что делать фотографии внутри метрополитена в Азербайджане запрещено.

Из Баку в Гобустан и на Апшерон

Посмотрев Баку, стоит посетить Апшеронский полуостров и побережье Каспийского моря. Очень популярны однодневные экскурсии, маршрут которых охватывает грязевые вулканы и наскальные изображения Гобустана, зороастрийский храм Атешгях и горящую гору Янардаг.

Хыналыг и Губа

На четвертый день пребывания в Азербайджане стоит отправляться на север, в Хыналыг - самое высокорасположенное село Азербайджана и последний объект Всемирного наследия ЮНЕСКО на Кавказе. Поездка из Баку занимает около четырех часов на машине (на маршрутке подольше). Здесь стоит увидеть местную мечеть, музеи и смотровую площадку, а можно даже сходить в небольшой поход по горам Большого Кавказа. На обратном пути из Хыналыга в Баку стоит посетить Губу.

Шамахы, Лагич, Туфандаг и Габала

На шестой день путешествия по Азербайджану, из Баку стоит поехать в город Шеки, расположенный на Великом Шелковом пути. Этот путь удобнее выстраивать либо на арендованном автомобиле, либо на трансфере с водителем, потому что по пути есть много интересных мест:

Мавзолей Дири-Баба в Гобустане - мавзолей XV века, расположенный на известняковой скале;

Джума-мечеть в Шемахы - вторая по старшинству мечеть на Кавказе после Дербентской мечети (734 год);

Лагич - поселок мастеров;

Туфандаг - горнолыжный курорт летне-зимнего отдыха, где можно покататься на канатке;

Габала - курортный город с термальными источниками и нефтяными ваннами.

Если времени мало, из Баку в Шеки можно добраться на автобусе без остановок. Есть три дневных рейса и один ночной. Билет стоят 10,95 манатов (565 рублей), время в пути составляет около 5,5-6,5 часов.

Шеки

Шеки - это город древних караван-сараев и ремесленников с очень красивой архитектурой. Начать день можно с посещения Дворца Шекинских ханов, переходя от караван-сараев к мечетям и наоборот. Здесь есть крепость и много музеев. Из Шеки можно съездить в соседнее село Киш с христианским храмом XII века.