Почему стоит посетить Лагич - азербайджанский поселок мастеров

Российские туристы в этом году возглавили туристический поток в Азербайджан. Но большинство приезжает в Баку, хотя за пределами столицы много интересных городов и деревень. Одно из таких мест - поселок Лагич - известный ремесленный центр. Расскажем, где находится Лагич, почему в этот поселок едут туристы, как туда добраться из Баку и что там посмотреть.

Лагич (также известный как Лахидж) - это небольшой поселок городского типа с населением менее тысячи человек. Но от других поселков его отличает высокая степень развития медного производства и других ремесел. Лагич издавна приобрел славу деревни мастеров. Но приятнее всего то, что этот памятник средневекового градостроительного искусства можно посетить в рамках однодневной поездки из Баку.

Где находится Лагич?

Лагич расположен в живописном месте среди гор, а именно в долине на склонах Ниялдагского хребта около реки Гирдыманчай. Поселок лежит на территории Исмаиллинского района на северо-востоке Азербайджана, примерно в 170 км от Баку.

Чем знаменит поселок Лагич?

Посещение Лагича в каком-то смысле станет путешествием в средневековый Азербайджан. Медные мастерские, расположенные вдоль главной улицы Лагича превратились в визитную карточку поселка, благодаря чему Лагич стал значимым пунктом на туристической карте Азербайджана.

Лагич известен своими мастерами, которые изготавливают ковры, а также различные изделия из кожи, меди и других металлов. В поселке можно не только купить сувениры, но увидеть мастерские, где работают настоящие мастера, передающие свои навыки из поколения к поколению. Туристы могут свободно посещать мастерские на главной улице (Гусейнова). Таким образом, в Лагиче можно познакомиться с азербайджанской культурой и традициями, увидеть местных мастеров за работой, а также погулять по красивым мощеным улочкам среди традиционных зданий.

Как добраться в Лагич из Баку?

Самым популярным вариантом остается однодневная поездка из Баку, но Лагич можно включить в более продолжительное путешествие по Азербайджану. Например, в Лагич можно заехать, путешествуя из Баку в Шеки через Шамахы и Габалу. По этому маршруту можно проехать на собственной или арендованной машине или с туристической группой. Однодневные экскурсии из Баку в Лагич также проводятся. Но в Лагиче есть несколько гостевых домов с питанием, поэтому при желании здесь можно задержаться больше, чем на день. На машине из Баку в Лагич ехать чуть больше 3 часов. В поселок ведет дорога через Шамахы или село Тазакенд. Последний участок горной дороги до Лагича занимает около 30-40 минут. Недалеко от реки есть парковка.

Прямой общественный транспорт между Лагичем и Баку не ходит, но можно доехать с пересадкой: сначала на маршрутке до города Исмаиллы, а дальше на маршрутке или такси. Маршрутка в Исмаиллы уходит с международного автовокзала Баку в 9 утра и прибывает примерно в 13:00. Взрослый билет в одну сторону стоит чуть больше 8 манатов (418 рублей). Стоимость проезда в маршрутке из Исмаиллы до Лагича - 5 манатов (260 рублей), на такси поездка будет стоить 60 манатов (примерно 3000 рублей), ехать около часа. Обратно в Баку маршрутки из Исмаиллы уходят довольно рано в 14:15 и идут 4 часа.

Что посмотреть в Лагиче?

Лагич стал важнейшим ремесленным центром в эпоху позднего средневековья. Благодаря таланту местных мастеров Лагич называли городом сорока ремесел. Здесь жили и работали кожевники, ткачи, оружейники и ювелиры, но настоящую известность город получил благодаря мастерам медных дел. Девять лет назад искусство медного производства в Лагиче внесли в список ЮНЕСКО.

Помимо медных мастерских, в Лагиче есть красивая городская застройка, в том числе вдоль главной улицы выстроились одноэтажные и двухэтажные каменные дома.

В Лагиче есть историко-краеведческий музей, который расположен прямо у въезда в поселок. Музей довольно маленький, но билет стоит всего 3 маната (150 рублей).

Мечеть Лагича "Заваро" была построена в начале XIX века. Мечеть с красивой дверью стоит в тихом переулке, при ней есть музей.

Недалеко от Лагича есть подвесной мост, через который можно пройти над речным ущельем в село Зарнава. Пройти по мосту стоит 2 маната (около 100 рублей).