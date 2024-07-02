Дворец шекинских ханов: что нужно знать перед посещением жемчужины Азербайджана

Дворец шекинских ханов - главная достопримечательность города Шеки. Он признан одним из лучших образцов дворцовой архитектуры региона и включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Расскажем, где находится Дворец шекинских ханов, когда он был построен, как туда добраться, сколько стоит билет и что там посмотреть.

Город Шеки можно посетить как в рамках однодневной поездки из Баку, так и приехать сюда на более длительный срок, но из-за длительной дороги рекомендуется растянуть поездку хотя бы на выходные.

Когда был построен Дворец шекинских ханов?

Дворец Шекинских ханов был воздвигнут в XVIII веке как частная резиденция наместников персидских династий Занд и Каджар, правивших на северо-западе современного Азербайджана в Шеки с 1743 года по 1819 год. Здание дворца начали строить при внуке основателя Шекинского ханства, третьем хане Мухаммеде Хусейн-хан Мюштаге. Точная дата возведения дворца меняется от источника к источнику, в основном встречаются 1762 и 1797 годы, но современные исследователи склоняются к 1790-1797 годам.

К строительству дворца и других зданий ансамбля был привлечен персидский архитектор Хадали-Зейнал-Абдин. Сам дворец имеет довольно простую планировку: шесть комнат, четыре коридора и два балкона, расположенных на двух этажах. Несмотря на это, на завершение проекта ушло почти десять лет, большая часть времени была посвящена интерьеру. Как раз интерьер дворца служит примером мастерства, особенно росписи, витражи шебеке и деревянные элементы.

Дворец несколько раз тщательно реставрировали, последний раз в 2002 году. А в 2019 году исторический центр Шеки, который называется Юхары баш, с центральным элементом в виде Дворца шекинских ханов, был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Где находится Дворец шекинских ханов?

Дворец шекинских ханов стоит на вершине склона в северо-восточной части города. Он построен в пределах стен Шекинской крепости, построенной для защиты города. Это наиболее древняя часть Шеки - Юхары баш. Кроме крепости и дворца историко-архитектурный заповедник включает главную улицу с караван-сараями и лавками ремесленников, музеи, жилые кварталы, мечети, бани и еще один дворец - Дом Шекихановых. Он находится примерно в километре от главного дворцового здания.

Как добраться до Дворца шекинских ханов?

До Дворца шекинских ханов проще всего добраться пешком из центра. Но идти в основном придется в горку. От мечети Джума вас ждет 2-километровая (около 30 минут) прогулка. От Нижнего караван-сарая можно дойти пешком до дворца примерно за 15 минут.

Но можно доехать и на общественном транспорте, в том числе автобусе № 22, который едет по улице Ахундова и останавливается у главного входа в крепость. Оттуда до дворца идти 5 минут вверх по крутой каменной улочке. Но можно, например, доехать за пару манатов из центра на такси до задних ворот крепости, которые расположены ближе к кассе.

Что посмотреть во Дворце шекинских ханов?

В дворцовом саду можно сфотографировать красивый фасад здания. Особое внимание стоит обратить на высокий платан возрастом в пять веков. При осмотре внутренних помещений посетителей сопровождает сотрудник или гид. Сначала обычно посещают первый этаж, а затем по узкой лестнице попадают на верхний уровень. Экскурсия по дворцу проходит в одностороннем режиме, поэтому каждая комната посещается только один раз, поэтому стоит успеть посмотреть все, что хочется и задать вопросы гиду. Внутри дворца нет привычной дворцовой мебели или предметов роскоши. Темой экскурсии и главной достопримечательностью выступает сама архитектура. Обычно экскурсия занимает около 20 минут. Фотографировать внутри дворца запрещено.

Что посмотреть рядом с Дворцом шекинских ханов?

Для начала обязательно стоит прогуляться по территории крепости. Стена крепости имела длину 1300 метров и множество защитных сторожевых башен. В мастерской по изготовлению шебеке можно увидеть как вставляют кусочки стекла в деревянную раму, чтобы собрать витражи без гвоздей и клея. Рядом есть бывшая Трехсвятительская церковь, которая сейчас используется как музей. Можно посетить Шекинскую художественную галерею, вход стоит 5 манатов. Некоторые другие музеи реставрируются. Сувениры можно купить на крытом ремесленном рынке, в том числе миниатюрные панно с шебеке.

После Дворца шекинских ханов и крепости можно посетить Дом Шекихановых. Он был построен для родственников хана примерно в то же время, но имеет только одну украшенную комнату - зал для приема гостей. Дом Шекиханова расположен в 15 минутах ходьбы вниз от главного дворца. Он открыт ежедневно с 9:00 до 18:00, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.

Еще одна достопримечательность Шеки - это Ханская мечеть, построенная в 1769 году. Мечеть открылась в 2022 году после масштабной реконструкции. Там есть музей, в котором представлены экспонаты периода Шекинского ханства. Хан Мухаммед Хусейн-хан Мюштаг был похоронен на территории этой мечети после своей смерти в 1780 году, на кладбище захоронены и другие ханы и их родственники.

Сколько стоит посещение Дворца шекинских ханов?

Вход во дворец стоит 9 манатов (465 рублей) для иностранных туристов. Для граждан страны билет стоит 2 маната (студенты - 1 манат). Но скидки для иностранных студентов и пенсионеров не предусмотрены.

Всех посетителей сопровождает сотрудник, который предоставляет общую информацию о дворце, но можно воспользоваться услугами гида за 10 манатов (516 рублей), который расскажет обо всем подробнее.

Посещение Дома Шекихановых также стоит 9 манатов, но он намного меньше. Билет в Выставочный зал мечети Шеки Хана стоит 5 манатов (258 рублей) для иностранцев.

Время работы Дворца шекинских ханов: каждый день с 9:00 до 18:00. Билетная касса находится напротив дворцовых ворот. Принимаются как наличные, так и карты. В кассе предусмотрен обеденный перерыв с 13:00 до 14:00.

Когда лучше посещать Дворец шекинских ханов?

Лучше всего планировать посещение Дворца шекинских ханов ближе к вечеру - около 17:00. Поскольку дворец обращен на юго-запад, в это время суток солнце проникает через витражи, отбрасывая красивые цветные тени. Но к открытию сюда тоже хорошо приезжать, пока не собралось много туристов. Таким образом, фасад дворца осматривать лучше утром, а осматривать интерьеры дворца лучше ближе к вечеру.