Изумрудный город Шеки: что посмотреть, где остановиться?

Многочисленные туристы, посещающие Азербайджан в последние годы, знают, что Страна огней примечательна не только своей столицей — красавцем Баку. Сегодня расскажем о Шеки — городе на северо-западе Азербайджана, в 380 км от Баку, изумительная природа которого сочетается с древней историей и самобытной культурой.

"Горный изумруд — Шеки" — так описывала этот древний азербайджанский город поэтесса Римма Казакова. Посетив его, можно убедиться в точности этих слов, поняв, что город в обрамлении невысоких и сплошь покрытых лесами гор — настоящий изумруд.

Шеки — столица бывшего шекинского ханства. Это одно из самых древних поселений на Кавказе, что подтверждается артефактами, возраст которых превышает 2500 лет. Территория так называемого старого города Юхары Баш, благодаря особой каменной кладке зданий, внесена в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Богатая история Шеки обусловлена географическим положением — много веков назад сюда съезжались многочисленные купцы и торговцы, следовавшие через город в страны Великого шелкового пути. Этим объясняется тот факт, что на относительно небольшой территории старого города в XVIII-XIX веках предлагали свои услуги сразу 5 караван-сараев. Два из них — Верхний и Нижний — можно увидеть и сегодня. Размеры караван-сараев (Верхний — 6000 кв. м, Нижний — 8000 кв. м и высотой около 14 м) говорят сами за себя — так много в те времена было желающих воспользоваться их услугами. На первых этажах купцы складировали свой товар, на втором — оставались на ночлег. Кстати, Верхний караван-сарай и сегодня — действующий гостиничный комплекс.

Шеки знаменит своим ремесленным творчеством, в первую очередь это шебеке (в переводе - "сетка"). Это сетчатый узор из разноцветных стекол и дерева, собранный без гвоздей и клея. Столь тонкая работа подвластна только настоящим мастерам своего дела.

Шекинская керамика и шекинские шелковые платки наравне с шебеке стали визитной карточкой города.

А шекинская халва из рисовой муки, орехов, меда и шафрана — настоящая легенда. Вообще, этот район Азербайджана славится своими кулинарными изысками, что также привлекает сюда множество гостей.

Ханский дворец Шеки

Главная достопримечательность Шеки — ханский дворец XVIII века, выстроенный в персидском стиле, внешне выглядит как большая двухэтажная шкатулка-шебеке. В середине XVIII века здесь располагалась летняя резиденция Гусейн-хана Мюштага, внука основателя самостоятельного Шекинского ханства Гаджи Челеби — полководца и политического деятеля.

Изысканность стиля дворца Гусейн-хана, потрясающая цветовая гамма внутренних покоев, а также многочисленные фрески с фантастическими сюжетами указывают на характер самого владельца дворца — известного поэта и интеллектуала своего времени.

Помимо многочисленных шебеке, фасад здания украшают два балкона, которые называют "зеркальными" или "хрустальными". Глядя на эту красоту, поражает мастерство тех, кто ее создавал без помощи гвоздей и клея.

Перед самим дворцом высятся два платана, возраст которых превышает 500 лет. Смотрятся они как два стражника, оберегающие это творение духа и рук наших предков.

Значимый памятник истории и архитектуры старого города - албанская церковь, напоминающая о временах Кавказской Албании, принявшей в свое время христианство. И только в VII веке с приходом в эти места халифата, мусульманская религия становится основной. Среди мечетей Шеки выделяется Ханская мечеть XVIII века, а также Джума-мечеть (пятничная мечеть) начала XX века.

Особую атмосферу старому городу придает дорожное покрытие из крупной брусчатки. Прогуливаясь по ней, можно вспомнить знаменитостей, посещавших Шеки в разные годы: Лев Толстой, Александр Дюма, генерал Раевский и другие.

Село Киш

Это село, находящееся в 6 км от Шеки, привлекает множество путешественников. Сюда по крутому и узкому, покрытому брусчатым камнем подъему, тянутся группы туристов. Всех их на вершину холма привлекает албанская церковь, постройка которой датируется XII веком. Этот уникальный памятник архитектуры времен Кавказской Албании сложен из тесаного квадратного камня и имеет форму креста.

Строгий спартанский стиль храма с узкими окнами оригинально сочетается со скромным шатровым куполом. Внутри храма имеются характерные для христианской церкви ниши, а также алтарь. Ряд исторических изысканий указывает на то, что Елисей, один из первых проповедников христианства на Кавказе, именно здесь еще в I веке заложил фундамент первой церкви, и потому храм в селении Киш часто называют Матерью церквей кавказских. Во внутреннем дворе храма сохранились древние захоронения, накрытые прозрачным пластиком, через который хорошо видны останки человека двухметрового роста, что несомненно для этих мест являлось редкостью.

Напротив входа на территорию храма установлен памятник известному норвежскому археологу, путешественнику и писателю Туру Хейердалу, посвятившему многие годы изучению Кавказской Албании. Именно он является автором гипотезы о том, что первые скандинавские викинги под предводительством норвежского короля Одина начали свой поход на запад с территории кавказской Албании, и вполне возможно из селения Киш. Во всяком случае, на это указывали результаты проведенных им научных исследований.

Мархал

Лечебно-оздоровительный комплекс Мархал в городе Шеки воплощает в себе красоту природы здешних мест, чистый горный воздух, отличный сервис и кавказское гостеприимство. Помимо главного здания у комплекса имеются просторные и современные коттеджи, рестораны, бассейны, боулинг, теннисные площадки, кинотеатр, ночной клуб.

Цена на апрель 2024 года — от 7172 рублей за одну ночь на двоих. В стоимость входит завтрак и пользование бассейном.