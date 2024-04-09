Как добраться из Баку в Шеки в 2024 году?

Баку и Шеки - два города, которые входят в большинство туристических маршрутов по Азербайджану. Передвигаться между ними несложно, есть несколько вариантов транспорта, однако на момент лета 2024 года не все из них доступны. Расскажем о всех способах добраться из Баку в Шеки и обратно, а также где остановиться во время автомобильного путешествия.

Расстояние от Баку до Шеки: 360 км

Время в пути из Баку в Шеки: 4,5-6,5 часов

Как добраться в Шеки из Баку на автомобиле?

Самый быстрый способ добраться до Шеки из Баку - на личном или арендованном автомобиле. Если поехать по трассе М2, то до Шеки можно добраться всего за 4,5 часа. Такой же результат будет на такси или частном трансфере. Конечно можно поехать в Шеки с однодневной или двухдневной экскурсией из Баку (есть как персональные, так и групповые варианты), но если хочется провести в Шеки некоторое время самостоятельно, а не подстраиваться под экскурсионную программу, выходом может стать трансфер с остановками по запросу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться из Баку в Шеки на общественном транспорте?

С ограниченным бюджетом можно доехать до Шеки из Баку на маршрутке или автобусе. Время в пути в среднем составляет 5 часов на маршрутке и 6,5 часов на автобусе. На автобусе ехать приятнее, чем в маршрутке, но рейсов меньше. Автобусы из Баку в Шеки отправляются четыре раза в день: в 9.50, 11:00, 14.00, 16.30 и 23.20. Стоимость проезда в автобусе - 10,60 манатов (550 рублей) на человека. Билет можно купить онлайн на сайте Biletim, но будет немного дороже - 13,39 манатов (692 рубля). Расписание автобусов и стоимость проезда можно узнать на сайте Бакинского международного автовокзала https://avtovagzal.az/.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Автобусы и маршрутки в Шеки отправляются с международного автовокзала Баку. Автовокзал находится рядом с одноименной станцией метро на фиолетовой линии. В здании автовокзала нужно подняться на третий уровень и по указателям дойти до междугородних отправлений. Там есть кассы, электронное табло с расписанием и указанием, с какого перрона отправляется нужный автобус. На вокзале можно купить продукты и напитки, но туалеты платные (0,3 маната - 15 рублей).

Также до Шеки можно доехать на совместном такси, разделив стоимость такси с другими пассажирами. Такие такси отправляются по мере заполнения. Обычно водители ждут около автовокзала.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Автобусы в Шеки останавливаются на центральном автовокзале, расположенном в новой части города – примерно в 2,5 км от Нижнего караван-сарая. Недалеко от автовокзала можно сесть на остановке общественного транспорта на автобус, следующий до центра города. Здесь же можно найти и таксистов.

Как добраться из Шеки в Баку на общественном транспорте?

Маршрутки ходят из Шеки в течение дня, начиная с раннего утра, 1-2 раза в час до 18:00. Автобусы отправляются из Шеки в 8.30, 11.00, 17.00, 23:15 и 23:55. Билеты стоят столько же, ехать 6,5 часов. До автовокзала Шеки можно доехать на автобусах с надписью Avtovagzal, которые останавливаются в том числе около парка Бахтияра Вагабзаде. Автовокзал в Шеки открыт с 6:30 до 18:30 и с 21:00 до полуночи. Билетная касса расположена слева, рядом с автобусными остановками. Добираться назад можно и на такси, самостоятельно, так и с другими пассажирами.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться из Баку в Шеки на поезде?

Железнодорожное сообщение между Баку и Шеки на момент июля 2024 года пока что не возобновили. Хотя в самом Шеки железнодорожной станции нет, раньше можно было доехать на ночном поезде из Баку до станции Шеки, расположенной в 17 км к югу от центра города. От станции добирались уже на такси или маршрутке.

Если все-таки хочется покататься на поезде, можно доехать до Евлаха из Баку на скоростном поезде за 3 часа, а оттуда на автобусе или такси доехать до Шеки (78 км, чуть более часа). Минимальная цена за билет на поезд до Евлаха - 13 манатов (672 рубля). Билет можно приобрести на вокзале или на официальном сайте Азербайджанских железных дорог.

Что посмотреть по пути из Баку в Шеки?

Мавзолей Дири Баба, расположенный в городе Гобустан в часе езды от Баку. Этот мавзолей 1402 года расположен на скале. Чтобы подняться и осмотреть несколько пещер, расположенных в скале, потребуется около получаса. Вход для туристов стоит 9 манатов (465 рублей).

Джума-мечеть в Шемахы, построенная в 734 году, является старейшей мечетью Азербайджана. Она впечатляет как своими масштабами, так и уровнем детализации внутреннего убранства.

Каскадный водопад "Семь красавиц" расположен недалеко от Габалы, на окраине Исмаиллинского заповедника. Однако достопримечательности около Габалы заслуживают отдельной поездки.

Озеро Нохур, расположенное недалеко от Габалы, считается одним из самых красивых в Азербайджане и пользуется большой популярностью у местных жителей, особенно в летнее время.

Курорт Туфандаг (тоже около Габалы), где зимой катаются на лыжах, открыт и в остальные месяцы. Здесь можно покататься на канатной дороге с четырьмя станциями.