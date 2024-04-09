Как добраться из Баку в Шеки в 2024 году?

- Расстояние от Баку до Шеки: 360 км
- Время в пути из Баку в Шеки: 4,5-6,5 часов
Как добраться в Шеки из Баку на автомобиле?
Самый быстрый способ добраться до Шеки из Баку - на личном или арендованном автомобиле. Если поехать по трассе М2, то до Шеки можно добраться всего за 4,5 часа. Такой же результат будет на такси или частном трансфере. Конечно можно поехать в Шеки с однодневной или двухдневной экскурсией из Баку (есть как персональные, так и групповые варианты), но если хочется провести в Шеки некоторое время самостоятельно, а не подстраиваться под экскурсионную программу, выходом может стать трансфер с остановками по запросу.
Как добраться из Баку в Шеки на общественном транспорте?
С ограниченным бюджетом можно доехать до Шеки из Баку на маршрутке или автобусе. Время в пути в среднем составляет 5 часов на маршрутке и 6,5 часов на автобусе. На автобусе ехать приятнее, чем в маршрутке, но рейсов меньше. Автобусы из Баку в Шеки отправляются четыре раза в день: в 9.50, 11:00, 14.00, 16.30 и 23.20. Стоимость проезда в автобусе - 10,60 манатов (550 рублей) на человека. Билет можно купить онлайн на сайте Biletim, но будет немного дороже - 13,39 манатов (692 рубля). Расписание автобусов и стоимость проезда можно узнать на сайте Бакинского международного автовокзала https://avtovagzal.az/.
Автобусы и маршрутки в Шеки отправляются с международного автовокзала Баку. Автовокзал находится рядом с одноименной станцией метро на фиолетовой линии. В здании автовокзала нужно подняться на третий уровень и по указателям дойти до междугородних отправлений. Там есть кассы, электронное табло с расписанием и указанием, с какого перрона отправляется нужный автобус. На вокзале можно купить продукты и напитки, но туалеты платные (0,3 маната - 15 рублей).
Также до Шеки можно доехать на совместном такси, разделив стоимость такси с другими пассажирами. Такие такси отправляются по мере заполнения. Обычно водители ждут около автовокзала.
Автобусы в Шеки останавливаются на центральном автовокзале, расположенном в новой части города – примерно в 2,5 км от Нижнего караван-сарая. Недалеко от автовокзала можно сесть на остановке общественного транспорта на автобус, следующий до центра города. Здесь же можно найти и таксистов.
Как добраться из Шеки в Баку на общественном транспорте?
Маршрутки ходят из Шеки в течение дня, начиная с раннего утра, 1-2 раза в час до 18:00. Автобусы отправляются из Шеки в 8.30, 11.00, 17.00, 23:15 и 23:55. Билеты стоят столько же, ехать 6,5 часов. До автовокзала Шеки можно доехать на автобусах с надписью Avtovagzal, которые останавливаются в том числе около парка Бахтияра Вагабзаде. Автовокзал в Шеки открыт с 6:30 до 18:30 и с 21:00 до полуночи. Билетная касса расположена слева, рядом с автобусными остановками. Добираться назад можно и на такси, самостоятельно, так и с другими пассажирами.
Как добраться из Баку в Шеки на поезде?
Железнодорожное сообщение между Баку и Шеки на момент июля 2024 года пока что не возобновили. Хотя в самом Шеки железнодорожной станции нет, раньше можно было доехать на ночном поезде из Баку до станции Шеки, расположенной в 17 км к югу от центра города. От станции добирались уже на такси или маршрутке.
Если все-таки хочется покататься на поезде, можно доехать до Евлаха из Баку на скоростном поезде за 3 часа, а оттуда на автобусе или такси доехать до Шеки (78 км, чуть более часа). Минимальная цена за билет на поезд до Евлаха - 13 манатов (672 рубля). Билет можно приобрести на вокзале или на официальном сайте Азербайджанских железных дорог.
Что посмотреть по пути из Баку в Шеки?
- Мавзолей Дири Баба, расположенный в городе Гобустан в часе езды от Баку. Этот мавзолей 1402 года расположен на скале. Чтобы подняться и осмотреть несколько пещер, расположенных в скале, потребуется около получаса. Вход для туристов стоит 9 манатов (465 рублей).
- Джума-мечеть в Шемахы, построенная в 734 году, является старейшей мечетью Азербайджана. Она впечатляет как своими масштабами, так и уровнем детализации внутреннего убранства.
- Каскадный водопад "Семь красавиц" расположен недалеко от Габалы, на окраине Исмаиллинского заповедника. Однако достопримечательности около Габалы заслуживают отдельной поездки.
- Озеро Нохур, расположенное недалеко от Габалы, считается одним из самых красивых в Азербайджане и пользуется большой популярностью у местных жителей, особенно в летнее время.
- Курорт Туфандаг (тоже около Габалы), где зимой катаются на лыжах, открыт и в остальные месяцы. Здесь можно покататься на канатной дороге с четырьмя станциями.