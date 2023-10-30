Что нужно знать о поездке в зимнюю Габалу?

Медина Назарова

Габала - один из самых красивых уголков Азербайджана - открыта для туристов в любое время года, а зимой заснеженные вершины Туфандага притягивают к себе многих любителей горных лыж. Габала расположена на севере Азербайджана в 200 км от Баку. Давным-давно она была столицей Кавказкой Албании.

Габала – столица Кавказкой Албании

Первые упоминания о городе встречаются в письменных источниках второй половины I века, в рукописях древнеримского писателя-эрудита Плиния-старшего, а также древнего географа Страбона. В античную эпоху по территории Кавказской Албании (современного Азербайджана) проходила одна из ветвей Великого Шелкового пути. Этим объясняется тот факт, что Габала как город просуществовала до самой середины XVIII века, когда местное население стало постепенно покидать насиженные места.

Исторический интерес вызывает посещение развалин древней Габалы в селе Чухур-Габала, на юго-западе от современной Габалы. Здесь можно увидеть развалины крепостных стен и несколько башен, возведенных нашими предками из кирпича-сырца и обтесанного речного камня. Археологические раскопки привели к образцам материальной культуры тех времен — это работы древних ремесленников и мастеров работы по камню дереву, металлу, ювелирные украшения, домашняя утварь.

Удинское село Нидж

Помимо села Чухур-Габала, стоит посетить село Нидж. Это не просто село. Это чудесный этнографический музей под открытым небом в 20 км от Габалы. Здесь живут удины, христиане, потомки одного из племен Кавказской Албании. Говорят они на удинском языке, языке своих древнеалбанских предков. Гостеприимная удинская община с удовольствием открывает двери в свой удинский мир и знакомит посетителей со своим жизненным укладом. Здесь же можно полюбоваться профессионально отреставрированной Албанской церковью XVII века.

Озеро Нохур

Это одно из любимейших мест отдыха местного населения и гостей региона. В окруженной горами зеркальной поверхности озера отражается красота здешней природы. Плюс этого высокогорного озера в том, что до него можно добраться на автомобиле.

Здешние базы отдыха различаются по уровню предоставляемых услуг и стоимости. Купание в озере запрещено, но разрешены рыбалка и прогулки на небольших лодках.

Зимой толщина льда, которым покрывается поверхность озера, достигает 40-50 см.

На берегу озера Нохур расположен велнес-отель Chenot Palace Gabala — оздоровительный комплекс, делающий упор на физическое и ментальное здоровье, а также диетологическую программу, подбираемую индивидуально. Здесь обещают погрузить вас в тотальный релакс, которому будет способствовать красота природы и покой.

Зимние радости на горе Туфандаг

Горнолыжный курорт Туфандаг находится в 4 км от Габалы. В этом году он стал клиентом всемирно известного поставщика программного и технического обеспечения мировых горнолыжных курортов — компании Axess, что подняло обслуживание на более высокий уровень. Это первый проект компании Axess в Азербайджане.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На Туфандаге хорошо развита инфраструктура. Это касается и проживания, и магазинов.

Приезжать сюда лучше с середины декабря и до середины марта. В этот период здесь ледит снег, а если его недостаточно, то на этот случай предусмотрено 90 снежных пушек.

Территория курорта — это 10 трасс протяженностью 15 км:

3 голубого цвета — для начинающих

4 красного цвета — для лыжников с опытом и сноубордистов

3 трассы черного цвета — для профессионалов.

Все они работают с 9 утра и до 9 вечера, благодаря хорошей освещенности.

На вершину отдыхающих доставляет 6 подъемников:

4 гондольных

2 кресельных

1 бугельный

1 для самых маленьких, называемый «волшебным ковром».

Некоторые из подъемники начинают свой путь на гору прямо на территории отелей, что создает особый комфорт и экономит время отдыхающих.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Цены на ски-пасс этой зимой — 15 манатов (1 манат — 54 рубля).

Прокат лыжной амуниции и сноуборда — 15 манатов.

Индивидуальное занятие с инструктором — 40 манатов. Это цены из расчета на одного человека. Групповые ски-пассы дешевле.

В своих отзывах побывавшие горе Туфандаг туристы особо подчеркивают уровень безопасности трасс, отсутствие проблем с размещением на любой вкус и кошелек.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Как добраться до Габалы?

Самолетом до Баку из Москвы, Санкт-Петербурга или любого другого города России, откуда есть рейсы до столицы Азербайджана. Далее

на автомобиле (примерно за 4 часа)

на автобусе с городского автовокзала Баку

на такси (цены договорные).

Полезные советы

Для въезда в Азербайджан необходим действующий российский загранпаспорт.

Обменять рубли или доллары на манаты можно в бакинском аэропорту или в отделениях банков.