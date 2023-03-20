Гобустан: что нужно знать о посещении петроглифов и грязевых вулканов Азербайджана

Грязевые вулканы и наскальные рисунки Гобустанского национального парка расположены недалеко от Баку. Многим туристам, приезжающим в страну на короткий срок, удобно, что Гобустан можно посетить в рамках однодневной поездки из столицы. Расскажем, где находится Гобустан, как туда добраться и что там посмотреть.

В Гобустанском национальном парке можно увидеть действительно неземные пейзажи: потрескавшаяся глина, серые пузыри вулканической грязи, огромные каменные структуры и кратеры. Но многие туристы хотят увидеть это место, поскольку очень древние наскальные рисунки Гобустана внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Где находится Гобустан?

Гобустан расположен в 66 км к югу от Баку недалеко от побережья Каспийского моря. Заповедник относится к территориям Карадагского и Апшеронского районов Азербайджана. Археологические памятники Гобустана лежат на равнине, расположенной между юго-восточными отрогами Большого Кавказского хребта и берегом Каспия. Грязевые вулканы расположены в получасе езды от музея Гобустана, поэтому стоить объединить эти два места в одну поездку. Для тех, кто не водит машину, самым удобным способом увидеть заповедник будет посещение экскурсии из Баку. Это очень популярный вид экскурсии, поэтому вариантов много, как индивидуальных, так и групповых. В среднем цены на такую экскурсию начинаются от 3 тысяч рублей за человека. Кроме Гобустана и вулканов посещают пылающую гору Янардаг, храм огня Атешгях и другие интересные места поблизости.

Как добраться в Гобустан из Баку самостоятельно?

Чтобы добраться в Гобустан из Баку самостоятельно, придется воспользоваться сочетанием общественного транспорта и такси, поскольку прямого сообщения между парком и столицей нет.

Сначала нужно сесть на автобус № 125, идущий к поселку Локбатан от парка имени Самеда Вургуна. Ехать примерно полчаса, проезд стоит 50 гяпиков (с 1 июля 2024 года). Выйти нужно на остановке ТЦ "Бина", перейти дорогу и сесть на автобус № 195, идущий дальше на юг в поселок Алят. Поездка длится 45 минут, проезд стоит 1,3 маната.

Выходить нужно в поселке Гобустан, откуда нужно брать такси до национального парка - ехать около 10 минут, обычно берут около 12 манатов (620 рублей). Но поскольку рядом есть еще грязевые вулканы, куда пешком идти слишком далеко, с таксистом обычно договариваются на поездку к петроглифам и грязевым вулканам примерно за 30-50 манатов. С таксистом стоит тщательно обговорить, куда именно он поедет, чтобы не возникло недопониманий. Если пользоваться общественным транспортом, на дорогу туда-обратно нужно заложить часа 4.

Что посмотреть в Гобустане?

В первую очередь в Гобустанском заповеднике нужно посмотреть наскальные рисунки, возраст самых древних из которых составляет 25 тысяч лет. Всего рисунков более 6 тысяч, они находятся на довольно большой территории как на обломках скал, так и в пещерах. Изображались в основном люди и животные, различные ритуалы, охота, но есть и изображения лодок. Но изучение петроглифов стоит начать с довольно современного и интерактивного музея.

Около музея есть первобытная стоянка, а чуть подальше камень с надписью, оставленной римским легионером в I веке н. э. (нужно повернуть направо от главной дороги). Через пару километров начинаются петроглифы. В заповеднике есть указатели и размеченные тропы. Можно сориентироваться самим, но с гидом прогулка получится более осмысленная. У северного подножья горы Чингирдаг, а также на горе Беюкдаш есть музыкальные камни, которые называются Гавалдаш.

В Азербайджане очень много грязевых вулканов, более 300, пожалуй, самые известные находятся в Гобустане. Грязь в этих вулканах на самом деле холодная и липкая, а в этой местности довольно ветрено, поэтому можно увидеть как грязь высыхает, меняя цвет почти с черного на более светлый.

Сколько стоит посещение Гобустана?

Стоимость билета в Гобустанский национальный парк для иностранных граждан составляет - 10 манатов (515 рублей). Для граждан страны посещение этого места стоит 4 маната.

График работы Гобустанского национального парка: в будни с 10:00 до 17:00, в выходные - с 9:00 до 17:00. Музей работает с 10 утра до 5 вечера, посещение входит в билет.

Ехать к грязевым вулканам после дождей не рекомендуется, так как дороги размывает. Также не рекомендуется посещать заповедник в летние месяцы, поскольку здесь очень жарко из-за палящего солнца. Оптимальные месяцы для посещения: апрель-май и сентябрь-октябрь.