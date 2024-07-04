Чем заняться в Шеки: от расписных дворцов и шелковых фабрик до удивительных десертов

Интересная архитектура и превосходная национальная кухня обеспечила Шеки место в большинстве туристических маршрутов по Азербайджану. Расскажем, где находится Шеки, что там посмотреть и чем заняться, а также какие блюда попробовать.

Хотя одной из ключевых достопримечательностей Шеки остается историческая архитектура, включая одно из самых красивых зданий Южного Кавказа, отдельного упоминания заслуживает шекинская кухня. Исторический центр Шеки "Юхры Баш", охватывающий Ханский дворец и десятки других памятников, начиная от дворцов и мечетей и заканчивая хаммамами и домами-музеями, вошел в список ЮНЕСКО 5 лет назад.

Шеки был основан около VIII века до н. э., в XVIII-XIX веках служил столицей могущественного Шекинского ханства. Этот важный исторический период подарил городу некоторые из его лучших архитектурных сооружений, включая знаменитый Ханский дворец. Кроме того, Шеки был важной остановкой на Великом Шелковом пути, соединявшем Восток и Запад.

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Где находится Шеки?

Шеки - это девятый по величине город Азербайджана с населением около 68 тысяч человек, который выступает центром Шекинского района и одноимённой исторической области. Шеки расположен в тени гор Большого Кавказа на северо-западе страны. Город лежит в 326 км от столицы Азербайджана Баку. Расстояние до крупного транспортного узла в Евлахе от Шеки - 80 км, а до Гянжи - около 150 км. Расстояние от Шеки до города Ленкорань составляет почти 400 км, а вот Габала находится намного ближе - в 88 км.

Чем заняться в Шеки?

Восхититься Дворцом шекинских ханов

Дворец шекинских ханов строился в XVIII веке для третьего хана Шеки Мухаммеда Хусейн-хан Мюштага и его семьи. Из примерно десяти лет, которые потребовались для завершения дворца, восемь из них были потрачены на внутреннюю отделку. Почти все помещения покрыты росписями, но больше всего удивляют цветные витражи-шебеке. На территории замка есть мастерская шебеке, где можно увидеть, как с помощью специальной техники делают такие окна. Фотографировать в помещениях дворца нельзя, только снаружи. Фасад дворца длиной 36 метров тоже весьма роскошный, с декоративной росписью, в том числе изображающей павлинов. На территории растут два платана, каждый возрастом более 500 лет.

Часы работы: ежедневно с 10:00 до 18:00

Стоимость билета: 9 манатов (513 рублей)

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Изучить Шекинскую крепость

Дворец Шекинского хана находится внутри Шекинской крепости, окруженной стеной протяженностью более километра. На территории крепости также расположены Шекинская государственная художественная галерея и Шекинский историко-этнографический музей (пока что реставрируется). Как только Шекинский историко-этнографический музей снова откроется, можно будет покупать комбинированный билет в Ханский дворец, оба музея и Дом Шекихановых. Кроме мастерской шебеке в крепости есть Трехсвятительская церковь, здание которой использовалось как музей народного и прикладного искусства, но сейчас он закрыт.

Часы работы художественной галереи: ежедневно с 9:00 до 18:00

Стоимость билета: 5 манатов (285 рублей)

Посетить Дворец Шекихановых

Вторая ханская резиденция в Шеки не такая роскошная снаружи, но если зайти внутрь, то перед взором откроются красивые настенные росписи, резные деревянные двери и шебеке. Дом Шекихановых, построенный в XVIII веке для членов семьи хана, был отреставрирован в 2012-2013 годах. Внутри дома Шекихановых фотосъемка также запрещена.

Часы работы: каждый день с 9:00 до 18:00

Стоимость билета: 9 манатов (513 рублей)

Переночевать в Верхнем караван-сарае

Верхний караван-сарай Шеки - это монументальное архитектурное произведение, в одном из 14 номеров которого можно остановиться на ночь. Каменный караван-сарай был переоборудован в бутик-отель, его внутренний двор и нижний уровень открыты не только для гостей отеля, но и для обычных посетителей. Поэтому сюда стоит зайти, даже если остановились в другом месте. Второй караван-сарай находится на той же улице, дальше к центру города. Известный как Нижний караван-сарай или Ашагы, он датируется XVIII веком. Сейчас он закрыт на реконструкцию.

Часы работы: ежедневно с 11:00 до 19:00

Стоимость проживания: примерно 40 манатов за ночь (2280 рублей)

© Фото: Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Погулять по улицам Шеки

Между крепостью и главной площадью лежит интересный исторический квартал, состоящий из каменных домов с красочными воротами, мощеных дорог и узких переулков. От Нижнего караван-сарая стоит повернуть налево в сторону ханской мечети. По пути попадется старая шелковая фабрика, основанная в 1928 году. Высококачественный шекинский шелк был известен во всем регионе, город даже называли кавказским Лионом. В 1861 году в Шеки была построена первая шелковая фабрика. При другой, действующей, фабрике в Шеки есть сувенирный магазин, где продаются шелковые ковры и шарфы кялагаи. Дальше встретится минарет Гедек с мечетью 1811 года.

Посетить Ханскую мечеть и музей

Построенная Мухаммадом Хусейном-ханом в 1769 году Шекинская мечеть стала местом его захоронения после смерти хана 11 лет спустя. После реконструкции комплекс мечети открылся в декабре 2022 года. Это действующая мечеть, которую посетители могут осмотреть вне времени молитвы. В подсобных зданиях мечети расположен музей. Расположенный на другой стороне города за мечетью, хаммам Ералты называют подземной баней. На данный момент он закрыт, но можно заглянуть в окна.

Прогуляться к смотровой площадке

Шекинский военный мемориал расположен на холме, с которого открывается вид на старую часть города, и посвящен павшим во Второй мировой войне. Дорога к мемориалу идет мимо стадиона и исторического кладбища.

Совершить поездку в Киш

Село Киш расположено в 7 км к северу от центра Шеки, поездка на машине займет 20 минут. Самая известная достопримечательность здесь - это древняя христианская церковь. Внутри церкви находится экспозиция монет, оружия, каменных гравюр и других экспонатов, обнаруженных в этом районе. От Киша начинается тропа к Ханскому пастбищу и ведет высоко в горы, но ворота на одном из этапов пути иногда бывают закрыты. Поход к руинам крепости Галарсан-Горарсан находится в том же районе, но идти непросто, подъем в гору сильный.

Часы работы: ежедневно с 9:00 до 18:00

Стоимость билета: 9 манатов

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что попробовать в Шеки?

Самое известное местное блюдо называется пити - это густой, ароматный суп из баранины, нута, каштанов и специй. Он подается в глиняном горшочке с лавашом. Также можно попробовать местный плов и долму. Некоторые из хороших ресторанов и кафе Шеки: VIP Karvan, Old Town Sheki Hotel and Restaurant, Гагарин и Cafe Central. Легендарную Шекинскую халву, пахлаву и другие вкусности можно купить в специализированных магазинах Aliovset Shirniyyat Evi, Halvaci Yahya и Aliahmed Sweetstore, а также на главном базаре Шеки. Он открыт с 9:00 до 21:00, там есть множество других продуктов и вещей. Кроме сладостей из Шеки можно привести такие сувениры как шелковый шарф кялагаи) и глиняный горшок питишницу, используемый для приготовления фирменного шекинского блюда.

Что нужно знать перед поездкой в Шеки?

Если есть только карта "Мир", то наличные деньги в манатах можно снять только в банкоматах ВТБ в Баку. В Шеки есть банкоматы других банков, также многие рестораны и отели здесь принимают зарубежные карты.

В Шеки работают приложения такси, например, Bolt. Перед поездками с местными водителями в приложениях можно проверять приблизительную стоимость проезда.

Шеки - это не очень большой город, причем более консервативный, чем столица, поэтому в теплое время года лучше одеваться соответствующим образом.

Большинство музеев и других заведений закрыто с 13:00 до 14:00 на обеденный перерыв.