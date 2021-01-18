В Москве открылось представительство Бюро по туризму Азербайджана

Вчера на Тверской улице прошла церемония открытия представительства Бюро по туризму Азербайджана в России. Мероприятие собрало ведущих представителей туристической индустрии России и Азербайджана, а также ключевых государственных деятелей и партнеров. Расскажем, для чего нужно представительство и кому оно принесет пользу.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Российской Федерации, Рахман Мустафаев:

Мы будем делать всё, чтобы поддержать растущий турпоток, поддержать взаимный интерес народов наших стран друг к другу. Хотя объемы турпотока растут, Азербайджан – страна, во многом не познанная российскими туристами. Слоган ”Взгляни по-новому” мы хотим наполнить новым содержанием. Давайте работать вместе.

Я сегодня утром вернулся из Татарстана, где проходил саммит БРИКС и увидел огромный потенциал сотрудничества с российскими регионами. Россия - это не только Москва и Санкт-Петербург, это огромное количество прекрасных мест, что важно для увеличения взаимного турпотока.

- Рахман Мустафаев.

Всё, что касается развития новых проектов, новых направлений, новых идей в сфере туризма, то в Азербайджане хорошо развита инфраструктура, много интересных направлений. Мы сможем расширить сотрудничество и по другим направлениям. Надеюсь, нам в этом поможет российское и московское правительство.

- посол Азербайджана.

Председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев назвал открытие филиала Бюро по туризму Азербайджана в России важной вехой в построении союзнических отношений:

Уверен, что начало деятельности нашего представительства в Москве ознаменует новый этап развития сотрудничества между двумя странами в туристической сфере. Наши туристические связи носят традиционный характер. Ключевой импульс их развитию придает особое внимание, уделяемое данной сфере главами наших государств.

Фуад Нагиев рассказал также об основных туристических направлениях Азербайджана:

Северо-западное направление - одно из самых популярных. Там потрясающая природа, много объектов культурного наследия, спа-курорты и оздоровительные центры. В Азербайджане, хотя страна относительно небольшая, 9 климатических зон. Это заинтересует людей, которые хотят нашу страну посетить.

Замминистра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков:

Россию и Азербайджан связывает многолетняя крепкая дружба, а сотрудничество в различных сферах только укрепляют ее. Туризм, недооцененный еще три года назад, выходит в топ нашей совместной повестки. Этому, конечно же, способствует отсутствие каких-либо барьеров. Между нашими странами организовано 160 прямых рейсов в неделю. Открытие представительства - своевременный шаг, для того чтобы не просто закрепить достигнутые результаты, но и посмотреть в будущее.

Бизнесмен и президент Agalarov Development Эмин Агаларов рассказал о планах развития курортного проекта Sea Breeze, расположенного на побережье Каспийского моря в непосредственной близости от Баку:

Удалось нам подписать все основные отельные сетки, Hilton, Marriott, Waldorf Astoria, Crown, Marriott Luxury, Radisson Blu. Все эти отельные операторы появятся в Sea Breeze, что сделает отдых более комфортным. Сейчас Sea Breeze развивался по линейке апарт-отелей, небрендовых, а когда у тебя есть международный бренд, ты участник международного букинга, и человек, который приезжает, останавливается в Marriott или в Waldorf Astoria, понимает, что ожидать.

Создается единая инфраструктура. Первые 6 километров, которые уже отстроены, это общий променад: неважно, где ты остаешься, в квартире или в отеле, ты пользуешься всей инфраструктурой Sea Breeze: шоппинг, рестораны, энтертейнменты, концертные залы, дельфинарий, цирк. Ледовую арену сейчас с Плющенко будем строить, развивать фигурное катание, хоккей. У нас большие планы, думаю, что мы со всем справимся, и россиянам будет всегда интересно и комфортно приезжать в Sea Breeze и не только летом.

- Эмин Агаларов.

Директор Московского представительства Бюро по туризму Азербайджана в России Джелал Исмаилов:

Мы давно вынашивали план создать представительство на территории Российской Федерации. Основной целью нашего офиса является популяризация, чтобы как можно больше гостей приезжало из России в Азербайджан. Мы будем активно работать как с представителями СМИ, так и с профессиональным сектором, то есть туроператорами, турагентствами, а также с представителями непосредственно курортов, которые смогут на нашей базе проводить свои мероприятия. Это двусторонний формат: к нам могут приходить как гости из России, которые хотят что-то узнать про Азербайджан, так и представители азербайджанского туристического сектора, которые хотят продвинуться здесь на территории Российской Федерации.