Вестник Кавказа

Гастрономический туризм в азербайджанском Лянкяране

Медина Назарова
Гастрономический туризм в азербайджанском Лянкяране
© Фото: Предприятие по производству кондитерских изделий. Лекорань
Гастрономический или кулинарный туризм, позволяющий узнать кулинарные традиции, продолжает набирать популярность. Расскажем, почему азербайджанский город Ленкорань попал в гастрономический список ЮНЕСКО.

Креативные города ЮНЕСКО

Основанная ЮНЕСКО в 2004 году сеть креативных городов, включает в себя направление «Гастрономия». Это 56 городов из 295, которые выделены организацией в качестве объектов с особо интересной гастрономической культурой. Среди них турецкие города Газиантеп, Хатай и Афьон-Карахисар, итальянский город Альба из провинции Пьемонт, греческий остров Крит, китайский Макао.

В 2024 году этот список пополнился азербайджанским городом Ленкорань. Это уже третий представитель Азербайджана в перечне креативных городов ЮНЕСКО — в 2017 году в него вошел город Шеки (в разделе «Ремесла и народное творчество») и в 2019 — Баку (в категории «Дизайн»).

Где находится Лянкяран?

Лянкяран — город на юге Азербайджана, между Каспийским морем и Талышскими горами. Благодаря субтропическому климату и плодородной земле, эти места богаты такими культурами, как чай, рис, цитрусовые, фейхоа, табак.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Из природных достопримечательностей Лянкярана стоит отметить озеро Ханбулан, окруженное железными деревьями, а также пляж с черным песком. В отличие от таких пляжей Греции, Исландии и Испании (Канарские острова), черный песок Лянкяранского пляжа особо полезен в лечебных целях из-за присутствия в нем подводных вулканических масс, и большого количества магнетита, который используется в магнитотерапии.

В Лянкяране много исторических архитектурных памятников. Один из них — Ханский дворец, построенный в 1912 году ханом Мир Ахмедом в честь своей жены Тугры ханум. Сегодня в его стенах расположен местный исторический музей. Торговые связи Мир Ахмеда с Францией дали возможность привлечь к строительству дворца французских архитекторов, поэтому здания отличают как азербайджанские, так и европейские черты архитектурного стиля.

Почему Лянкяран попал в номинацию ЮНЕСКО «Гастрономия»?

Из 89 тыс. населения 15 тыс. занято в гастрономическом секторе, который дает 36% городского дохода. Большую роль в развитии сектора играют регулярно проводимые в Лянкяране фестивали чая, риса, цитрусовых.

Рыбный рынок
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Знакомство с лянкяранской кухней стоит начать с рыбы, запеченной в листьях инжира. Главное, что делает рыбу или курицу неповторимым лакомством — лявянги — кисло-сладкая густая паста темно-красного цвета, в состав которой входят грецкие орехи, красный репчатый лук, алча и сумах. У каждой хозяйки здесь всегда в наличии запасы лявянги в стеклянных банках. Ею фаршируют все, что только можно — рыбу, курицу, перцы, помидоры, баклажаны. Орехи положено толочь вручную в ступе, постепенно добавляя лук, специи (сумах и пастилу из алчи). Но можно и провернуть все ингредиенты в мясорубке. В идеале, следуя местным традициям, начиненные лявянги рыбу или курицу следует испечь в тандыре — глиняной печи, так как считается, что именно глина придает начинке ее неповторимый аромат.

© Фото: Creative Commons Attribution-Share Alike 1.0

Лянкяранский рынок

Локация, мимо которой невозможно пройти, - Лянкяранский рынок. Там можно купить фрукты, овощи, пряности, травы, знаменитый чай на развес, разнообразные варенья от лепестков роз до арбузных корок и маленьких баклажанов. Рестораны города оформлены в национальном стиле — ковры, старая медная посуда и национальные музыкальные инструменты в качестве декора.

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