Вестник Кавказа

В Африке заработала Школа молодого лидера СКФУ

В Африке заработала Школа молодого лидера СКФУ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Северо-Кавказский федеральный университет открыл в Алжире Школу молодого лидера, которая будет готовить управленцев для всей Северной Африки – в ее работу уже включились свыше 60 представителей молодежи страны.

В Алжире заработала "Школа молодого лидера", которую проводит Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ), сообщает управление по информации и связям с общественностью вуза.

"Школа молодого лидера" - это международный образовательный проект, который разработан федеральным университетом с целью развития компетенций у молодых людей. Мероприятие объединило более 60 представителей алжирской молодежи. В рамках образовательной программы участники познакомятся с лучшими практиками воспитания молодежных лидеров, освоят проектные и управленческие компетенции"

- СКФУ

Участники проекта посетят мастер-классы, дискуссионные площадки, тренинги, посмотрят презентации по лидерству, а по итогам занятий подготовят и защитят свои социально значимые проекты, передает "Интерфакс".

Это позволит участникам раскрыть в себе лидерские способности и выстроить успешную карьеру, отметил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов, подчеркнув: это уже седьмое такое мероприятие за последние два года. Работу школы уже оценили в Сирии, Ливане, Турции, Египте и Иордании, где ее прошли более 500 молодых человек.

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