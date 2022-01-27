В Иордании прошла "Школа молодого лидера" СКФУ

Делегация Северо-Кавказского федерального университета посетила столицу Иорданского Хашимитского Королевства, где провела "Школу молодого лидера" – в ее работе приняли участие более ста молодых жителей Аммана.

В Русском доме в Аммане (Иордания) прошла "Школа молодого лидера" - международный образовательный проект, разработанный в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ), сообщила пресс-служба вуза.

"Основной целью проекта является создание платформы для реализации новых социально значимых инициатив. Уверен, что данный проект поможет его участникам приобрести важные компетенции для построения будущей жизненной траектории"

- ректор СКФУ Дмитрий Беспалов

В мероприятиях программы приняли участие свыше 100 молодых жителей Аммана, которые несколько дней провели, работая в мастер-классах, на дискуссионных площадках. Также они посмотрели презентацию вуза по лидерству и проектной деятельности, знакомились с теоретическими основами социального и бизнес-проектирования, формированием команды, основными типами лидерства.

Завершились занятия в "Школе" проектами самих ее участников, которые они предоставили на суд экспертов и защитили их.

"Школа молодого лидера", организованная СКФУ при поддержке Россотрудничества и Министерства науки и высшего образования РФ, проводится с 2019 года – с ней уже познакомились ребята в Ливане, Сирии, Турции и Египте, которые защитили в своих странах более 60 социально-значимых проектов.