Вестник Кавказа

На базе СКФУ будут готовить специалистов в сфере ОПК

На базе СКФУ будут готовить специалистов в сфере ОПК
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Северо-Кавказский федеральный университет в тандеме с Всероссийским научно-исследовательским институтом "Центр" внедрят образовательные программы для подготовки специалистов в сфере оборонно-промышленного комплекса.

Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ) и Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) "Центр" запустят совместные образовательные программы для подготовки кадров в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК), также вуз займется профориентацией школьников, сообщили в пресс-службе университета.

"Планируется… совместная реализация образовательных модулей в рамках программы повышения квалификации для участников федерального кадрового резерва руководящего состава ОПК, организация практической подготовки и стажировок студентов в рамках совместных образовательных программ, а также проведение масштабных мероприятий по профессиональной ориентации школьников"

- СКФУ

Соглашение о сотрудничестве в этом направлении было подписано университетом и ВНИИ министерства промышленности и торговли РФ, оно станет эффективным инструментом формирования и развития кадрового резерва организаций ОПК, отметил ректор СКФУ Дмитрий Беспалов, передает ТАСС.

Напомним, СКФУ уже занимается подготовкой кадров для предприятий ОПК на Северном Кавказе – вуз заключил соглашения с пятью регионами округа для подготовки профильных специалистов, согласно которым университет проводит оценку кадровых потребностей предприятий, а также сотрудничает с такими компаниями и ведет целевую подготовку будущих профессионалов. 

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