В СКФУ будут готовить будущих режиссеров и актеров

В будущем году в самом крупном вузе Кавказа – Северо-Кавказском федеральном университете в Ставрополе открываются новые факультеты актерского искусства и режиссуры.

В следующем году выпускникам и выпускницам школ на Северном Кавказе не придется ехать в Москву или Санкт-Петербург, чтобы попытаться поступить в один из театральных вузов столицы и стать режиссером или актером – эти специальности можно будет освоить и в Ставрополе, сообщает пресс-служба Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ).

"Уже со следующего года в Ставрополе будут обучаться будущие артисты российского театра и кино. Уверен, реализация данного направления подготовки внесёт свой вклад в развитие отечественного искусства"

- ректор СКФУ Дмитрий Беспалов

К подготовке студентов по новому направлению будут привлекаться известные актеры театра и кино, а вести курс лекций и практических занятий актерского мастерства будут опытные преподаватели, за плечами которых богатый актерский и режиссерский опыт.

Помимо профессиональной подготовки, будущие артисты и режиссеры будут изучать историю русского и зарубежного кинематографа, историю и теорию музыки, сценическую речь и другие очень важные в их дальнейшем творчестве предметы, добавили в пресс-службе.