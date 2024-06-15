Вестник Кавказа

СКФУ открыл математическую школу в Азербайджане

СКФУ открыл математическую школу в Азербайджане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Баку заработала математическая школа, созданная в сотрудничестве с крупнейшим ставропольским университетом. Школа ориентирована на углубленное изучение математики.

В рамках расширения образовательного сотрудничества России и Азербайджана, крупнейший вуз Ставрополья открыл матшколу в Баку.

«Северо-Кавказский федеральный университет укрепляет международное сотрудничество с Азербайджанской Республикой»

– ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.

По словам ректора СКФУ, школа ориентирована на углубленное изучение математики.

Далее он отметил, что открытие математической школы в Азербайджане имеет ряд весомых причин.

Прежде всего, подобные учебные заведения способствуют привлечению талантливых учеников и стимулируют их интерес к математике уже на раннем этапе обучения.

Кроме того, открытие математической школы в Азербайджане не только способствует развитию образования в регионе, но и укрепляет дружественные отношения между Россией и Азербайджаном. Этот проект является ярким примером культурного и образовательного обмена между двумя странами, что способствует расширению горизонтов сотрудничества и обогащению опыта обучения студентов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1550 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Российские корабли Каспийской флотилии совершили визит в Баку

Российские корабли Каспийской флотилии совершили визит в Баку

Евразийский банк развития согласился работать с Баку и Анкарой

Евразийский банк развития согласился работать с Баку и Анкарой

Российские корабли совершают дружественный визит в Баку

Российские корабли совершают дружественный визит в Баку

Границу Дагестана и Азербайджана потрясло землетрясение

Границу Дагестана и Азербайджана потрясло землетрясение

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы