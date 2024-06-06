Вестник Кавказа

В Краснодарском крае за два года появится 21 школа

В Краснодарском крае за два года появится 21 школа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Кубани раскрыли планы по ремонту и строительству школ и детских садов на этот и два следующих года. Также они намерены увеличить набор учащихся в ССУЗы, готовящие аграриев и специалистов сферы туристических услуг.

Глава Краснодарская края Вениамин Кондратьев рассказал сегодня о переговорах с руководителем Минпросвещения РФ Сергеем Кравцовым, в ходе которых были согласованы планы по строительству и ремонту краевых учебных и воспитательных учреждений.

"В ближайших планах по региону: в этом году завершить строительство 17 школ и 43 детских садов, провести ремонт 121 школы"

– Вениамин Кондратьев

В течение следующих двух лет кубанские власти запланировали строительство двадцати одной школы и шестнадцати детсадов, почти 70 школы пройдут через ремонт. Также есть намерение починить здания дюжины ССУЗов.

В беседе с Кравцовым Кондратьев говорил о необходимости готовить кадры для важнейших сфер краевой экономики – сельского хозяйства и туризма. Чиновники договорились о расширении исполнения федерального проекта "Профессионалитет" в Краснодарском крае принятием уже в этом свыше 2000 учащихся в средние специальные учебные заведения.

 

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