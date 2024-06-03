Новые отели уровня "4 звезды" появятся в Сочи

В Сочи будут построены три новых отеля высокого уровня. В администрации курорта рассказали, какие инвест-соглашения подписаны на ПМЭФ.

Несколько новых гостиничных комплексов категории "4 звезды" будут построены в Сочи.

"На ПМЭФ-2024 подписали три новых инвестиционных соглашения. <...> Проект по строительству Гостиничного комплекса 4 звезды Playa Resort в микрорайоне Совет Квадже. <...> Проект по строительству 4-звездочного гостиничного комплекса "Вера" в микрорайоне Уч-Дере. <...> Проект по строительству 4-звездочного отеля в поселке Дагомыс"

– первый замглавы городской администрации Олег Бурлев

Playa Resort будет готов к 2030 году, крупный комплекса будет вмещать свыше 1,5 тыс отдыхающих и предложит гостям пять бассейнов и термальную спа-зону. Объект разместится на территории бывшего пансионата "Юность".

Отель "Вера" планируется открыть к 2028 году, он будет работать в формате "все включено", предлагать возможности для лечения и отдыха с детьми. Комплекс на 1,4 тыс человек будет работать круглый год.

Новый отель в Дагомысе также начнет принимать гостей в 2028 году. Строительство будет идти на территории бывшей базы отдыха "Рассвет", в комфортабельном отеле смогут одновременно отдыхать 896 человек. Отметим, что два из трех объектов будут принадлежать сети Cosmos Hotel Group.