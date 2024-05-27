Премиум-отель на берегу моря в Сочи откроется в 2024 году

К Новому году в Сочи начнет работать новый пятизвездочный отель премиум-класса. К услугам гостей бассейны с морской водой, спа-комплекс, детский кинотеатр.

Новый отель Mantera Supreme Seaside категории «5 звезд» в Сочи будет открыт до конца года.

Отель располагается на берегу Черного моря, почти «в сердце» Олимпийского парка. Площадь гостиничного комплекса составляет 60 тыс кв метров, она включает не только отель, открытые и закрытые бассейны, спа-комплекс, детский кинотеатр, конференц-зал, бары и рестораны, но и большой зеленый парк с редкими растениями.

Площадь самого скромного номера в пятизвездочном отеле «Мантера» - 34 метра, самый роскошный номер занимает 300 кв м. Общий номерной фонд объекта - 400. Некоторые гости отеля будут иметь доступ к частному бассейну, все премиальные номера окнами и террасами выходят на море.

В настоящее время проводится набор персонала.