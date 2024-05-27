Сочи запускает "горячую линию" для отдыхающих

С официальным началом купального сезона власти кубанского города-курорта Сочи вводят для отдыхающих на Черноморском побережье "горячую линию"по вопросам пляжного отдыха, она будет доступна 24 часа в сутки.

Уже завтра,1 июня, вместе с официальным началом купального сезона в курортном Сочи начнет работать телефонная "горячая линия" по вопросам пляжного отдыха, сообщает пресс-служба администрации курорта.

По номеру телефона многоканальной линии 8-928-458-14-61 все желающие смогут задать интересующие их вопросы по поводу работы территорией всех 170 пляжей города, а также средств размещения отдыхающих, передает "АиФ-Юг".

Пляжи уже готовы к приему гостей - специалисты Роспотребнадзора отобрали более 800 проб морской воды для оценки ее качества, а переподготовку для работы на обновленных городских пляжах прошли более 750 матросов- спасателей.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", власти города ожидают, что этим летом будет побит рекорд прошлого года по туристическому потоку. С начала 2024 года на курорте уже отдохнули почти 2,5 млн гостей, отели Сочи в предстоящем летнем сезоне забронированы на 65%, и ожидается, что курорт посетят свыше 4,6 млн туристов. Город предлагает туристам более 80 тыс номеров в отелях и здравницах. Среди них - крупные отели, санатории, глэмпинги и апартаменты.