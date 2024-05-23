Сочи этим летом ждет больше 4,6 млн туристов

Отели Сочи в предстоящем летнем сезоны забронированы на 65%. Ожидается, что курорт посетят свыше 4,6 млн туристов.

Сочинские отели уже сейчас забронированы более чем на 65% на период летних каникул. Информацию об этом озвучили в пресс-службе курорта.

Власти города ожидают, что этим летом будет побить рекорд прошлого года по туристическому потоку.

"С начала этого года Сочи уже принял более 2,4 миллиона гостей. Сейчас забронировано на летний период более 65% от общей емкости номерного фонда курорта. В период с мая по сентябрь город ожидает на отдых и оздоровление более 4,6 миллиона гостей. Всего по итогам года планируется преумножить показатели рекордного турпотока прошлого года"

– пресс-служба администрации Сочи

В этом сезоне курорт предлагает отдыхающим более 80 тыс номеров в отелях и здравницах. Среди них крупные отели, санатории, глэмпинги и апартаменты.

Большая часть гостиниц на сочинском побережье имеют среднюю ценовую категорию. При этом 14 гостиниц работают по системе "все включено".

Как сообщают власти курорта, во многих гостиничных комплексах были проведены реновационные работы, что позволило оборудовать места туристического размещения новой инфраструктурой.

Кроме этого, большая часть из них обустроена для комфортного семейного пребывания. Комплексы обновленных гостиниц и здравниц включают в себя бассейны с подогревом, облагороженные пляжи, детские и спортивные площадки, программы аниматоров для детей и взрослых.

Сообщается, что в нынешнем сезоне в Сочи открылись 8 новых гостиниц. Таким образом, на курорте доступно более 2 тыс объектов для туристического размещения.