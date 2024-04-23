Вестник Кавказа

Сочи устроит летом снежный фестиваль экстрима

Сочи устроит летом снежный фестиваль экстрима
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
В горах Сочи в начале июня планируется провести спортивные соревнования по джиббингу. Для этого организаторы мероприятия постоят шестиметровую снежную гору.

На горнолыжном курорте "Роза Хутор" в начале лета пройдут соревнования по зимнему виду спорта. Для этого в центре курорта будет возведена снежная гора в высоту 6 метром.

По информации пресс-службы "Роза Хутор" фестиваль экстрима состоится 2 июня. На нем соберутся любители и профессионалы джиббинга.

Спортсмены будут выполнять различные трюки на лыжах и сноубордах на специально подготовленных фигурах.

Уточняется, что принять участие смогут все желающие достигшие совершеннолетия и имеющие свою экипировку для катания.

При этом курорт предоставляет всем участника бесплатную медстраховку.

Ранее сообщалось, что в этом сезоне курорт "Роза Хутор" подготовил несколько новых пешеходных и велосипедных маршрутов. Всего в Сочи этим летом будут доступны 150 км троп и дорожек для прогулок и катаний.

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