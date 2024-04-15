Роза Хутор открывает летний сезон с 28 апреля

Курорт "Роза Хутор" в горах Сочи откроет летний сезон 28 апреля, информирует пресс-служба курорта.
"В летнем сезоне 2024 года гостей курорта ожидают пешие тропы в горах, природные достопримечательности, календарь событий и пляж на черноморском побережье"
– Роза Хутор
Сезон продлится до начала ноября, после чего курорт будет готовиться к приему лыжников и других любителей зимнего отдыха в горах.
В летнем сезоне для туристов продолжат работать канатные дороги, а также будут открыты пешеходные маршруты, открывающие живописные виды Всего летом 2024 года Роза Хутор готовит 29 троп, одна из них будет работать впервые - "Путь к альпакам" от Олимпийской деревни.
Среди маршрутов, которые откроются уже весной, B-one, "Тропа Йети" и "Озерный Траверс". Вскоре после этого пешеходные маршруты станут доступны в парке водопадов "Менделиха".
Основная часть троп будет открыта к середине июня.
Также курорт готовит маршруты для велотуристов, а также удобный комбинированный тариф "Вело-пасс + прокат электровелосипеда".
Открыты для туристов будут также подвесные мосты, высокогорные качели на Роза Пик, родельбан в Олимпийской деревне, Хаски-хутор, Оленья ферма и другие объекты.
"Любителям пляжного отдыха "Роза Хутор" предлагает собственный пляж на черноморском побережье в Имеретинской долине куда можно добраться на регулярных шаттлах от отелей"
– Роза Хутор