Роза Хутор открывает летний сезон с 28 апреля

Майские праздники на горных курортах Сочи пройдет в рамках летнего сезона. Для туристов готовят тропы для трекинга, веломаршруты и другие активности на свежем воздухе.

Курорт "Роза Хутор" в горах Сочи откроет летний сезон 28 апреля, информирует пресс-служба курорта.

"В летнем сезоне 2024 года гостей курорта ожидают пешие тропы в горах, природные достопримечательности, календарь событий и пляж на черноморском побережье"

– Роза Хутор

Сезон продлится до начала ноября, после чего курорт будет готовиться к приему лыжников и других любителей зимнего отдыха в горах.

В летнем сезоне для туристов продолжат работать канатные дороги, а также будут открыты пешеходные маршруты, открывающие живописные виды Всего летом 2024 года Роза Хутор готовит 29 троп, одна из них будет работать впервые - "Путь к альпакам" от Олимпийской деревни.

Среди маршрутов, которые откроются уже весной, B-one, "Тропа Йети" и "Озерный Траверс". Вскоре после этого пешеходные маршруты станут доступны в парке водопадов "Менделиха".

Основная часть троп будет открыта к середине июня.

Также курорт готовит маршруты для велотуристов, а также удобный комбинированный тариф "Вело-пасс + прокат электровелосипеда".

Открыты для туристов будут также подвесные мосты, высокогорные качели на Роза Пик, родельбан в Олимпийской деревне, Хаски-хутор, Оленья ферма и другие объекты.

"Любителям пляжного отдыха "Роза Хутор" предлагает собственный пляж на черноморском побережье в Имеретинской долине куда можно добраться на регулярных шаттлах от отелей"

– Роза Хутор