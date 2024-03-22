На курорт "Роза Хутор" стали чаще приезжать иностранцы

Горнолыжный курорт "Роза Хутор" завершил катания и подвел итоги зимнего сезона. В этом году количество туристов стало больше на 10%, а зарубежных гостей на 28%.

В горах Сочи завершается сезон катаний на лыжах и сноубордах. На курорте "Роза Хутор" отметили возросший спрос на отдых среди зарубежных гостей. По итогам этого сезона курорт посетили на 28% иностранцев больше. Информацию об этом распространила пресс-служба "Роза Хутор".

"В гостиницах "Роза Хутор" отдохнуло 1 285 иностранцев, что на 28% больше прошлогодних результатов за такой же период. Основными гостями стали представители стран СНГ - 62%, Европы - 25% и Китая - 7%"

– пресс-служба "Роза Хутор"

Сообщается, что общее число гостей стало больше на 10%. Таким образом, курорт посетили свыше 765 тыс человек.

"Более 765 тыс. гостей посетили "Роза Хутор" в горнолыжном сезоне 2023/2024 годы. Этот показатель выше прошлогоднего более чем на 10%, когда на курорте побывали около 680 тыс. человек"

- пресс-служба "Роза Хутор"

Отмечается, что летний сезон на курорте стартует в конце апреля и продлится до ноября.

Также сезон катаний закончился на курорте "Газпром Поляна". На склонах "Красной Поляны" покататься можно до 5 мая.