На курорте «Роза Хутор» открылся грандиозный сноупарк

Самый большой сноупарк в России открылся на курорте «Роза хутор». Любителей зимних видов спорта ждет снежный покров в 25 метров, а также 40 джиббинг-фигур

Сноупарк в "Роза Хутор" в Краснодарском крае – это не просто склон с несколькими препятствиями. Здесь каждый найдет что-то по душе: от новичков до профессионалов. Разнообразие фигур, боксов, рэйлов и прыжков позволяет каждому сноубордисту раскрыть свой потенциал .

"Самый большой сноупарк на высоте 1,6 тыс. м над уровнем моря создан для проведения спортивного фестиваля New Star Camp. Глубина снега в парке достигает 25 м - высота восьмиэтажного дома. Помимо работы со снегом, подготовили 40 джиббинг-фигур общей массой более 5 тонн"

– пресс-служба курорта

Кроме самого большого сноупарка в России, "Роза Хутор" предлагает отличные условия для занятий сноубордингом. Современные подъемники, качественно подготовленные склоны, уютные отели и разнообразные развлечения делают это место идеальным для зимнего отдыха. А когда вы устанете кататься в сноупарке, можно отправиться на прогулку по живописным окрестностям или посетить уютные ресторанчики с национальной кухней.