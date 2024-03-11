Вестник Кавказа

Курорт «Ведучи» запустит 15 новых горнолыжных трасс

Курорт «Ведучи» запустит 15 новых горнолыжных трасс
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Руководство курорта «Ведучи» сообщило о том, что до 2025 года в эксплуатацию будет введено 15 трасс. Также будут выстроены новые канатки и установлена система снегообразования.

Чеченская Республика готовится к открытию нового горнолыжного курорта "Ведучи". К концу 2024 года планируется ввод в эксплуатацию 15 новых горнолыжных трасс, которые обещают стать настоящим открытием для любителей зимних видов спорта.

Уникальные возможности для горнолыжников

Новые горнолыжные трассы на курорте "Ведучи" предоставят уникальные возможности для горнолыжников всех уровней подготовки. Здесь каждый сможет найти трассу по своему вкусу - от легких для начинающих до сложных для опытных райдеров.

Курорт Ведучи расположен в горном районе Чеченской Республики, на юге России. Он находится в живописной горной долине, что делает его привлекательным местом для любителей природы и активного отдыха. Климат в районе курорта континентальный, с теплым летом и холодной зимой, что позволяет заниматься различными видами отдыха в зависимости от сезона.

Кроме активного отдыха, туристы могут посетить местные достопримечательности, такие как исторические памятники, музеи, и места культурного наследия.

 

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