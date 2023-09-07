На "Ведучи" построят гостиницу, базу отдыха и банный комплекс

Развитие курорта "Ведучи" ведется уже 10 лет, резиденты вложили в проект свыше 4 млрд рублей. Сейчас на курорте строится несколько объектов для туристов.

С 2014 года на развитие "Ведучи" в Чечне резидентами ОЭЗ было направлено свыше 4 млрд рублей.

"На территории особой экономической зоны "Ведучи" туристско-рекреационную деятельность осуществляют пять резидентов. За период 2014-2023 годов объем их инвестиций составил 4143,051 млн рублей"

– председатель правительства Чечни Муслим Хучиев

Он рассказал, о том, какие новые объекты готовятся на горном курорте. Сегодня ведется строительство поселка из пяти шале и многофункционального гостиничного комплекса, что позволит открыть 400 новых номеров для гостей. Также в планах создание тюбингового центра, открытие проката горнолыжного оборудования, строительство шести банных домиков, открытие ресторана.

"Другой инвестор планирует создание базы отдыха, состоящей из 50 модульных некапитальных средств размещения с единовременным размещением 100 человек"

– Хучиев

Горный курорт "Ведучи" в Чечне работает с 2018 года, здесь расположена самая длинная в мире искусственная трасса для круглогодичного катания на лыжах. Курорт работает и зимой, и летом, в летние месяцы туристы катаются на велосипедах, отдыхают в летнем кинотеатре, занимаются хайкингом и спортом на свежем воздухе.