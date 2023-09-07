Курорт "Ведучи" обзаведется новыми трассами и канаткой к концу 2024 года

Опубликовано: 19:13, 7 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новые трассы и канатная дорога между двумя склонами появятся на курорте Ведучи в конце следующего года. Развитие чеченского курорта обсудили в Москве.

Чуть более чем через год, на горнолыжном курорте Ведучи в Чечне будут открыты новые трассы для катания, а также начнет работать новая канатная дорога.

"Замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, премьер Чеченской Республики Муслим Хучиев и гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов на встрече в Москве обсудили развитие туристических объектов и ход выполнения инвестиционных проектов на территории Чечни. Особое внимание было уделено всесезонному курорту "Ведучи", где до конца следующего года планируется завершить строительство новых горнолыжных трасс, а также канатной дороги протяженностью 4,4 км, которая свяжет северный и южный склоны курорта"

– "Кавказ.РФ"

Отметим, что "Ведучи" - всесезонный курорт. Добраться до него можно за час от аэропорта в Грозном. Курорт расположен на склонах горного хребта Данедук.