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Курорт "Ведучи" обзаведется новыми трассами и канаткой к концу 2024 года

Курорт &quot;Ведучи&quot; обзаведется новыми трассами и канаткой к концу 2024 года
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Новые трассы и канатная дорога между двумя склонами появятся на курорте Ведучи в конце следующего года. Развитие чеченского курорта обсудили в Москве.

Чуть более чем через год, на горнолыжном курорте Ведучи в Чечне будут открыты новые трассы для катания, а также начнет работать новая канатная дорога.

"Замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, премьер Чеченской Республики Муслим Хучиев и гендиректор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов на встрече в Москве обсудили развитие туристических объектов и ход выполнения инвестиционных проектов на территории Чечни. Особое внимание было уделено всесезонному курорту "Ведучи", где до конца следующего года планируется завершить строительство новых горнолыжных трасс, а также канатной дороги протяженностью 4,4 км, которая свяжет северный и южный склоны курорта"

– "Кавказ.РФ"

Отметим, что "Ведучи" - всесезонный курорт. Добраться до него можно за час от аэропорта в Грозном. Курорт расположен на склонах горного хребта Данедук.

Крупный отель откроется на &quot;Ведучи&quot; в 2024 году

Крупный отель откроется на "Ведучи" в 2024 году

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