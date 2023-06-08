Крупный отель откроется на "Ведучи" в 2024 году

Опубликовано: 21:27, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В следующем году на курорте Ведучи появится новый крупный отель - на 800 мест. В этом году для туристов начнет работать шале. Горный курорт активно развивается.

Чеченский всесезонный курорт "Ведучи" готовит места размещения для потока туристов. В 2024 году состоится открытие крупного гостиничного комплекса.

"Новые места размещения сегодня активно создают резиденты ОЭЗ - до конца года откроется шале вместимостью 85 человек, а в следующем году примет первых гостей гостиничный комплекс на 800 мест"

– гендиректор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов

Также в будущем году на горнолыжном курорте откроются новые трассы и канатные дороги. Появится полноценная зона катания и отдыха.

"Ведучи" - первый горный курорт Чечни, он начал принимать гостей шесть лет назад и с тех пор развивается. Всесезонное место притяжения туристов расположился на склонах хребта Данедук.