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Крупный отель откроется на "Ведучи" в 2024 году

Крупный отель откроется на &quot;Ведучи&quot; в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
В следующем году на курорте Ведучи появится новый крупный отель - на 800 мест. В этом году для туристов начнет работать шале. Горный курорт активно развивается.

Чеченский всесезонный курорт "Ведучи" готовит места размещения для потока туристов. В 2024 году состоится открытие крупного гостиничного комплекса.

"Новые места размещения сегодня активно создают резиденты ОЭЗ - до конца года откроется шале вместимостью 85 человек, а в следующем году примет первых гостей гостиничный комплекс на 800 мест"

– гендиректор "Кавказ.РФ" Андрей Юмшанов

Также в будущем году на горнолыжном курорте откроются новые трассы и канатные дороги. Появится полноценная зона катания и отдыха.

"Ведучи" - первый горный курорт Чечни, он начал принимать гостей шесть лет назад и с тех пор развивается. Всесезонное место притяжения туристов расположился на склонах хребта Данедук.

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