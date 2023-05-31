Премиум-курорт Mriya в Крыму откроет новый отель

В два раза больше отдыхающих сможет принимать курорт Mriya в Крыму. Для этого планируется открыть два новых объекта размещения.
Курорт премиум-класса на юге Крыма Mriya Resort & SPA планирует в два раза нарастить номерной фонд.
"Отель будет расширяться. Сейчас прорабатываем два новых объекта. Но потенциально, номерной фонд отеля вырастет в два раза, как минимум. Это будут отели тематической направленности"
– гендиректор курорта Самвел Саруханян
Загрузка курорта, включающего отель «пять звезд» и отдельные виллы, по итогу 2022 года в среднем составила 70%, в этом году ожидается средняя загрузка на уровне 75%. В летние месяцы туристов будет больше, в отеле будет занято до 90% номеров.
Приток туристов ожидается в связи с запуском дополнительных рейсов в аэропорты Сочи и Ставрополя - второй год россияне не могут добраться прямыми самолетами в Крым, пишет ТАСС.