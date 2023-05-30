Почти четверть россиян мечтают отдохнуть в Крыму

Опубликовано: 12:21, 30 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почти четверть россиян, 22%, последние три года мечтают отдохнуть в Крыму – это самое востребованное в стране место летнего отдыха, показал опрос общественного мнения, проведенный ВЦИОМ.

Крым остается у россиян наиболее востребованным туристическим направлением для россиян в течение последних трех лет, поехали бы туда на отдых при наличии денег и времени 22% респондентов, - показывают результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"В течение последних трех лет наиболее востребованным туристическим направлением для россиян остается Крым. При наличии всех необходимых условий его хотели бы посетить 22% наших сограждан, далее идут Байкал и Алтай (по 14%), Краснодарский край и Санкт-Петербург (по 11%), Черное море (10%), Сочи, Адлер (10%)", - показало исследование. Любопытно, что Кавказ, Минеральные Воды и Камчатку назвали лишь по 6% россиян, передает ТАСС.

Реальные планы российских путешественников несколько отличаются от их желаний – так, из 15%, планирующих поездить по стране, большинство, 13%, выбирают Санкт-Петербург и Ленинградскую область, 10% - Ставропольский край, 9% - Казань и Татарстан, 6% собираются в Москву, а вот на побережье Черного моря побывают лишь 4%, еще 3% выбирают Горно-Алтайск, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Тулу и Байкал.

В то же время каждый второй россиянин, 53%, планирует этим летом выехать на природу, позагорать или искупаться. Еще 30% будут расслабленно отдыхать, остальные предпочтут "познавательные активности".