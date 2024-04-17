Москва откроет пляжный сезон раньше Сочи

Температура воды в водоемах Москвы поднимется до 22 градусов, в то время как на юге она будет порядка 19 градусов. Это связано с тем, что в Москве днем и ночью стояла жара.

Научный руководитель Гидромецентра РФ Роман Вильфанд сообщил о повышении температуры воды в московских водоемах до 22 градусов.

Он также отметил, что температуры воды на черноморском побережье составит порядка 19 градусов. Синоптик заявил, что купальный сезон в Москве стартует раньше, чем Сочи.

Вильфанд подчеркнул, что повышенная температура воды в Москве связана с жарой, которая была и днем, и ночью. Кроме того, он рекомендовал детям купаться в водоемах с высокой температурой.