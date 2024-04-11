К Москве подступает 30-градусная жара

В мае воздух в Москве может прогреваться до +30 градусов. Летом синоптики прогнозируют, что регион окажется во власти агрессивной жары.

Уже в мае столичный регион может оказаться в эпицентре настоящей жары: столбики термометров устремятся к отметке в 30 градусов. Прогнозом поделились в прогностическом центре «Метро».

«Полагаю, что есть немалый шанс увидеть 30 градусов в мае. Я исключаю только 1, 2 и 9 число. Но здесь очень похоже на ситуацию 2007 года. Там тоже начало месяца было прохладное, но месяц закончился с результатами в 30-35 градусов»

– руководитель прогностического центра Александр Шувалов.

Далее он не исключил того, что температурные рекорды ждут гостей и жителей Москвы и области в первые месяцы лета. По его словам, волны тепла будут все более агрессивными.