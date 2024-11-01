Вестник Кавказа

Сочи разгрузят канатные дороги

Сочи разгрузят канатные дороги
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Специфика Сочи такова, что транспортные потоки в нем можно разгрузить, построив городскую канатную дорогу – ею с удовольствием будут пользоваться не только жители, но и гости курорта, уверены городские власти.

На XVIII Международном форуме "Транспорт России", проходящем в Москве, заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр и генеральный директор компании "Урбантех Канатные дороги" Андрей Денисенков подписали соглашение о развитии инфраструктуры курорта, сообщила сегодня администрация кубанского города-курорта.

Документ подразумевает строительство городских канатных дорог, которые соединят горные микрорайоны курорта и разгрузят город от бесконечных автомобильных пробок, передает портал Юга.ру.

"Город расположен на сложном рельефе, и организация в горных микрорайонах с высокой плотностью населения сообщения посредством канатных дорог может оказаться очень перспективным направлением"

- Вячеслав Бауэр

Идея вполне реализуемая – необычный вид транспорта может действительно разгрузить городские транспортные артерии, у у компании есть такой опыт, а для более эффективного решения следует исследовать транспортные и градостроительные особенности курорта, после чего определить самые перспективные маршруты, отметил Андрей Денисенков.

Помимо решения транспортной проблемы, необычный городской транспорт привлечет дополнительные потоки туристов, уверены власти курорта.

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