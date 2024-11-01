Сочи разгрузят канатные дороги

На XVIII Международном форуме "Транспорт России", проходящем в Москве, заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр и генеральный директор компании "Урбантех Канатные дороги" Андрей Денисенков подписали соглашение о развитии инфраструктуры курорта, сообщила сегодня администрация кубанского города-курорта.
Документ подразумевает строительство городских канатных дорог, которые соединят горные микрорайоны курорта и разгрузят город от бесконечных автомобильных пробок, передает портал Юга.ру.
"Город расположен на сложном рельефе, и организация в горных микрорайонах с высокой плотностью населения сообщения посредством канатных дорог может оказаться очень перспективным направлением"
- Вячеслав Бауэр
Идея вполне реализуемая – необычный вид транспорта может действительно разгрузить городские транспортные артерии, у у компании есть такой опыт, а для более эффективного решения следует исследовать транспортные и градостроительные особенности курорта, после чего определить самые перспективные маршруты, отметил Андрей Денисенков.
Помимо решения транспортной проблемы, необычный городской транспорт привлечет дополнительные потоки туристов, уверены власти курорта.