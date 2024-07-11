Вестник Кавказа

Туристов в горах Сочи обяжут соблюдать безопасность

Туристов в горах Сочи обяжут соблюдать безопасность
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристов на горнолыжных курортах Сочи обяжут соблюдать правила безопасности, которые будут жестко регламентировать использование ски-пассов и поведение отдыхающих на трассах в горах.

На горнолыжных курортах Сочи введут новые правила безопасности для туристов, сообщает пресс-служба администрации региона.

Новый проект, разработанный на Кубани, жестко регламентирует правила пребывания на курортах горно-туристского кластера, он уже направлен на рассмотрение в министерство экономического развития России и вскоре будет апробирован на горнолыжных курортах Сочи, а впоследствии – на всех горнолыжных курортах Краснодарского края, передает "АиФ-Юг".

Новые правила касаются использования ски-пассов, поведения туристов на горнолыжных трассах и за их пределами. Они будут строго регулировать поведение лыжников и предусматривают их ответственность за нарушения. К тому же, будет сформирован единый реестр лиц, уже нарушавших требования к безопасности в горах, рассказал вице-губернатор края Александр Руппель.

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