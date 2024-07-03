Вестник Кавказа

В горах Сочи на "Русских горках" пройдет лыжный турнир

В горах Сочи на "Русских горках" пройдет лыжный турнир
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В середине лета в Сочи состоится лыжный турнир. Он пройдет на трамплинах комплекса "Русские горки", участниками станут спортсмены из разных стран.

Горы Сочи вскоре примут международный лыжный турнир, он пройдет на олимпийском комплексе трамплинов. Спортивное мероприятие "Горный орел" запланировано на последние выходные июля.

"Спортивные соревнования пройдут с 26 по 28 июля в горном кластере на олимпийском комплексе трамплинов "Русские горки". На протяжении трех дней состоятся индивидуальные и командные старты у мужчин и девушек в прыжках с трамплина и лыжном двоеборье"

– администрация курорта

Летом 2023 года участие в соревнованиях приняли около ста спортсменов из разных стран.

"Русские горки" расположены на высоте 550-800 метров в горном кластере на границе Красной Поляны и поселка Эсто-Садок.

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