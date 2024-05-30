Вестник Кавказа

Курорт "Роза Хутор" проведет "Гастрофест" в августе

Курорт "Роза Хутор" проведет "Гастрофест" в августе
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В горах Сочи в начале августа состоится гастрономический фестиваль. Мероприятие продлится несколько дней и познакомит гостей праздника с южной кухней.

Горный курорт "Роза Хутор" анонсировал проведение летнего гастрономического фестиваля. "Гастрофест" в 2024 году запланирован на 1-4 августа.

Площадкой фестиваля для гурманов станет Горная Олимпийская Деревня на высоте 1100 метров. Администрация курорта называет предстоящее событие главным гастрофестивалем этого лета.

"Гости фестиваля смогут познакомиться с южными кулинарными традициями нашей страны, ведь тематика Гастрофеста 2024 – "Кухни Юга"

– Роза Хутор

Прошлым летом "Гастрофест" с участием лучших российских шеф-поваров проходил на курорте 1-6 августа.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
2010 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

«Архыз» примет музыкальный фестиваль «Выше звука»

«Архыз» примет музыкальный фестиваль «Выше звука»

В Абхазии пройдет летний фестиваль &quot;Хибла Герзмава приглашает&quot;

В Абхазии пройдет летний фестиваль "Хибла Герзмава приглашает"

Дагестан принимает фестиваль «Горцы»

Дагестан принимает фестиваль «Горцы»

Музыкальные фестивали почти добрались до Эльбруса

Музыкальные фестивали почти добрались до Эльбруса

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы