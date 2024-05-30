Курорт "Роза Хутор" проведет "Гастрофест" в августе

В горах Сочи в начале августа состоится гастрономический фестиваль. Мероприятие продлится несколько дней и познакомит гостей праздника с южной кухней.
Горный курорт "Роза Хутор" анонсировал проведение летнего гастрономического фестиваля. "Гастрофест" в 2024 году запланирован на 1-4 августа.
Площадкой фестиваля для гурманов станет Горная Олимпийская Деревня на высоте 1100 метров. Администрация курорта называет предстоящее событие главным гастрофестивалем этого лета.
"Гости фестиваля смогут познакомиться с южными кулинарными традициями нашей страны, ведь тематика Гастрофеста 2024 – "Кухни Юга"
– Роза Хутор
Прошлым летом "Гастрофест" с участием лучших российских шеф-поваров проходил на курорте 1-6 августа.