На Роза Хутор появился картинг РЖД

Уникальный для России картинг открылся на курорте «Роза Хутор». Новый картинг появился на территории железнодорожного вокзала, он оснащен 30 картами.
Сочинский курорт «Роза Хутор» обзавелся новым туристическим объектом - открыт крупный картинг от РЖД.
«Для любителей активного отдыха и ярких впечатлений мы открыли первый в России картинг на территории железнодорожного вокзала»
– РЖД
Отмечается, что длина трассы картинга превышает 460 метров. К услугам посетителей 30 современных картов, представлены карты трех мощностей: 9, 11 и 13 лошадиных сил. Картинг открыт для детей и взрослых.