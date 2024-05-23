Вестник Кавказа

На Роза Хутор появился картинг РЖД

Роза хутор
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Уникальный для России картинг открылся на курорте «Роза Хутор». Новый картинг появился на территории железнодорожного вокзала, он оснащен 30 картами.

Сочинский курорт «Роза Хутор» обзавелся новым туристическим объектом - открыт крупный картинг от РЖД.

«Для любителей активного отдыха и ярких впечатлений мы открыли первый в России картинг на территории железнодорожного вокзала»

– РЖД

Отмечается, что длина трассы картинга превышает 460 метров. К услугам посетителей 30 современных картов, представлены карты трех мощностей: 9, 11 и 13 лошадиных сил. Картинг открыт для детей и взрослых.

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