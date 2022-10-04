Вестник Кавказа

Экономику Узбекистана будет формировать частный сектор

Экономику Узбекистана будет формировать частный сектор
© Фото: правительство Узбекистана
Правительство Узбекистана приняло решение за пять лет нарастить долю частного сектора в экономике до 85%, для чего выставит на продажу доли и акции сотен и тысяч компаний и предприятий, а также объекты недвижимости.

В Ташкенте прошло заседание Законодательной палаты парламента, в котором принял участие президент страны Шавкат Мирзиеев. Участники форума обсуждали масштабную приватизацию и развитие частного сектора, сообщает пресс-служба правительства Узбекистана.

Власти страны намерены в течение 5 лет довести долю частного сектора в экономике до 85%, для чего планируется продать госдоли 2 тыс предприятий, более 5 тыс объектов недвижимости, а также выставить на IPO акции 16 крупных компаний. Также правительство выделит на реализацию проектов частного партнерства $30 млрд, передает Podrobno.uz. 

Кабмину страны поручено ускорить включение в процесс государственных компаний, сократив их расходы на 15–20 %, говорится в сообщении. 

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