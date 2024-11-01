Узбекистан поднимает цены на грузоперевозки

Оператор сети железных дорог Узбекистана компания "Узбекистон темир йуллари" сообщила о повышении тарифов на грузоперевозки уже с 1 декабря текущего 2024 года – они вырастут на 30%.

С 1 декабря тарифы на железнодорожные грузоперевозки внутри Узбекистана увеличатся на 30%, сообщила пресс-служба оператора сети железных дорог страны компании "Узбекистон темир йуллари" ("Узбекистанские железные дороги").

Повышение затронет все инвентарные грузовые вагоны и будет зависеть от их типа (универсальные, специализированные и цистерны), передает Podrobno.uz.

Как пояснили в компании, рост тарифов вызван увеличением расходов на обслуживание вагонов и необходимостью обновления вагонного парка.

Еще одна причина - реформирование системы железнодорожного транспорта, в рамках которого идет переход на свободное рыночное регулирование стоимости услуг, напомнили в компании.