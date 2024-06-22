Вестник Кавказа

В Африке появится студенческий лагерь от СКФУ

В Африке появится студенческий лагерь от СКФУ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
СКФУ создаст студенческий лагерь в Алжире летом будущего года. Его участникам предоставят возможность попробовать себя в изучении русского и арабского языков.

Международный лагерь пройдет в Алжире в следующем году. Его организатором выступит СКФУ, рассказали в учреждении.

«В 2025 году запланировано проведение летнего лагеря по международным отношениям для российских и алжирских студентов. В рамках мероприятия пройдет обучение русскому и арабскому языкам. Также будет организована "Литературная гостиная" - курсы по изучению русского языка с нуля»

- СКФУ

Ранее представители университета были в Алжире с визитом, где дали старт проекту «Школа молодого лидера».

Ректор СКФУ провел переговоры с главой Минкультуры Алжира и коллегой из Алжирского университета, где стороны подняли на обсуждение сотрудничество в научных исследованиях.

Напомним, что СКФУ начал сотрудничать с мексиканскими университетами в сфере аграрных инноваций.

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