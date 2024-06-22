В Африке появится студенческий лагерь от СКФУ

Международный лагерь пройдет в Алжире в следующем году. Его организатором выступит СКФУ, рассказали в учреждении.
«В 2025 году запланировано проведение летнего лагеря по международным отношениям для российских и алжирских студентов. В рамках мероприятия пройдет обучение русскому и арабскому языкам. Также будет организована "Литературная гостиная" - курсы по изучению русского языка с нуля»
- СКФУ
Ранее представители университета были в Алжире с визитом, где дали старт проекту «Школа молодого лидера».
Ректор СКФУ провел переговоры с главой Минкультуры Алжира и коллегой из Алжирского университета, где стороны подняли на обсуждение сотрудничество в научных исследованиях.
Напомним, что СКФУ начал сотрудничать с мексиканскими университетами в сфере аграрных инноваций.