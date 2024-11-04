Названа дата первого заседания нового парламента Грузии

Парламент Грузии, избранный на выборах, которые прошли 26 октября, соберется на свое первое заседание на следующей неделе, 25 ноября – такую дату назвал его спикер.

Депутаты грузинского парламента нового созыва соберутся на первое заседание в первый день будущей недели – 25 ноября, сообщил спикер Шалва Папуашвили.

Соответствующее заявление политик сделал на фоне обещаний оппозиционных лидеров опротестовать первое заседание парламента.

По словам Папуашвили, оппозиционеры не обладают достоинством.

"Мы соберемся, проведем заседание и признаем власть"

– Папуашвили

Спикер уточнил, что если противники действующей власти испытывают такое желание, то они могут подать заявления о приостановке своих полномочий как депутатов.

Ранее сегодня стало известно, что Конституционный суд Грузии принял иск президента Саломе Зурабишвили о нарушениях, которые, по ее мнению, были допущены на недавних парламентских выборах.

Напомним, жители Грузии выбирали депутатов парламента 26 октября.