Вестник Кавказа

Названа дата первого заседания нового парламента Грузии

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Парламент Грузии, избранный на выборах, которые прошли 26 октября, соберется на свое первое заседание на следующей неделе, 25 ноября – такую дату назвал его спикер.

Депутаты грузинского парламента нового созыва соберутся на первое заседание в первый день будущей недели – 25 ноября, сообщил спикер Шалва Папуашвили.

Соответствующее заявление политик сделал на фоне обещаний оппозиционных лидеров опротестовать первое заседание парламента.

По словам Папуашвили, оппозиционеры не обладают достоинством.

"Мы соберемся, проведем заседание и признаем власть"

– Папуашвили

Спикер уточнил, что если противники действующей власти испытывают такое желание, то они могут подать заявления о приостановке своих полномочий как депутатов.

Ранее сегодня стало известно, что Конституционный суд Грузии принял иск президента Саломе Зурабишвили о нарушениях, которые, по ее мнению, были допущены на недавних парламентских выборах.

Напомним, жители Грузии выбирали депутатов парламента 26 октября.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
970 просмотров

Видео

Все видео


реклама

COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Парламент Грузии начнет работу без оппозиции

Парламент Грузии начнет работу без оппозиции

Действия полиции во время разгона протеста оценили в Тбилиси

Действия полиции во время разгона протеста оценили в Тбилиси

Грузия может обновить состав кабмина 25 ноября

Грузия может обновить состав кабмина 25 ноября

Новая власть в Грузии начнет работу через неделю

Новая власть в Грузии начнет работу через неделю

Премьер Грузии ожидает вхождения в парламент оппозиционных партий

Премьер Грузии ожидает вхождения в парламент оппозиционных партий

«За Грузию» не поддержала оппозицию в аннулировании партийного списка

«За Грузию» не поддержала оппозицию в аннулировании партийного списка

«Грузинская мечта» привлечет к ответственности оппозицию без большинства в парламенте

«Грузинская мечта» привлечет к ответственности оппозицию без большинства в парламенте

Зурабишвили озвучила путь для выхода Грузии из кризиса

Зурабишвили озвучила путь для выхода Грузии из кризиса

Власти Грузии отказались от встреч с политиками ЕС

Власти Грузии отказались от встреч с политиками ЕС

Протесты оппозиции снова проходят в Тбилиси

Протесты оппозиции снова проходят в Тбилиси

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы