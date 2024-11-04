Названа дата первого заседания нового парламента Грузии

Депутаты грузинского парламента нового созыва соберутся на первое заседание в первый день будущей недели – 25 ноября, сообщил спикер Шалва Папуашвили.
Соответствующее заявление политик сделал на фоне обещаний оппозиционных лидеров опротестовать первое заседание парламента.
По словам Папуашвили, оппозиционеры не обладают достоинством.
"Мы соберемся, проведем заседание и признаем власть"
– Папуашвили
Спикер уточнил, что если противники действующей власти испытывают такое желание, то они могут подать заявления о приостановке своих полномочий как депутатов.
Ранее сегодня стало известно, что Конституционный суд Грузии принял иск президента Саломе Зурабишвили о нарушениях, которые, по ее мнению, были допущены на недавних парламентских выборах.
Напомним, жители Грузии выбирали депутатов парламента 26 октября.