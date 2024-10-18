Трассу М-4 "Дон" расширят еще на 90 километрах

Вскоре федеральная автомобильная трасса М-4 "Дон" может стать шире еще на одном ее участке длиной в 90 км – этот вопрос на форуме и выставке "Транспорт России", проходящей в Москве, накануне обсудили врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко, сообщил в своем Telegram-канале глава донского региона.
"Ростов - такой хаб для связи с новыми территориями и Северным Кавказом. Мы "живем на сквозняке"
- Юрий Слюсарь
Что касается участка для реконструкции, то сейчас на нем всего четыре полосы в одном направлении, и их для организации нормального движения транспорта категорически не хватает, отметил губернатор Дона.
В ближайшее время начнутся работы по расширению трассы до шести полос – проект уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы, отметил Вячеслав Петушенко.