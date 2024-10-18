Вестник Кавказа

Трассу М-4 "Дон" расширят еще на 90 километрах

Трассу М-4 "Дон" расширят еще на 90 километрах
© Фото: “Автодор - Платные дороги“
Врио главы донского региона Юрий Слюсарь обсудил с председателем правления ГК "Автодор" Вячеславом Петушенко расширение федеральной автотрассы М-4 "Дон" до шести полос еще на одном ее участке.

Вскоре федеральная автомобильная трасса М-4 "Дон" может стать шире еще на одном ее участке длиной в 90 км – этот вопрос на форуме и выставке "Транспорт России", проходящей в Москве, накануне обсудили врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко, сообщил в своем Telegram-канале глава донского региона.

"Ростов - такой хаб для связи с новыми территориями и Северным Кавказом. Мы "живем на сквозняке"

- Юрий Слюсарь

Что касается участка для реконструкции, то сейчас на нем всего четыре полосы в одном направлении, и их для организации нормального движения транспорта категорически не хватает, отметил губернатор Дона.

В ближайшее время начнутся работы по расширению трассы до шести полос – проект уже получил положительное заключение Главгосэкспертизы, отметил Вячеслав Петушенко.

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