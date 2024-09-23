Вестник Кавказа

Беспилотные грузовики "Яндекс Маркета" поехали по М-4

Беспилотные грузовики "Яндекс Маркета" поехали по М-4
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
"Яндекс Маркет" запускает беспилотные грузовики. Сейчас автомобили тестируются с участием водителей, ИИ обучается маршруту. Беспилотники можно увидеть на М-4.

"Яндекс Маркет" тестирует на трассе М-4 "Дон" автономные грузовики, беспилотные большегрузы начали доставлять товары, заказанные на маркетплейсе.

"Автономный грузовик "Яндекса" совершил первую доставку груза "Яндекс Маркета" из Москвы в Тулу по трассе М-4 "Дон". Маркетплейс планирует сделать рейсы еженедельными"

– сообщение компании

Сейчас беспилотные грузовоки курсируют между Москвой и Тулой только днем, в будущем добавятся ночные рейсы.

В компании уточнили, что сейчас такие перевозки тестируются, в том числе с участием водителей.

"Испытания проводятся как в автономном, так и ручном режиме, когда машиной управляет водитель. Это необходимо для обучения нейросетей для планирования траектории автомобиля"

– сообщение

"Яндекс Маркет" использует грузовики, разработанные на платформе китайского Shacman X6000.

Другие российские онлайн-магазины используют беспилотные "Камазы", они курсируют по М-11.

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