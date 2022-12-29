Вестник Кавказа

Wildberries утроит число беспилотных грузовиков до конца года

Wildberries утроит число беспилотных грузовиков до конца года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Компания Wildberries нарастит число беспилотных грузовиков, которые курсируют по трассе М-11. К концу года число таких фур может увеличиться втрое.

Маркетплейс Wildberries в ближайшие месяцы может в три раза увеличить число беспилотных грузовиков между Москвой и Санкт-Петербургом, рассказала основательница компании Татьяна Ким, прежде носившая фамилию Бакальчук.

"Сейчас у нас ездят четыре машины, к концу года будет уже 10 или 12 беспилотных машин ездить между Москвой и Питером"

– Татьяна Ким

Беспилотные грузоперевозки осуществляются по скоростной трассе М-11 "Нева".

Сегодня на трассе, недавно получившей объезд вокруг Твери, запустили движение грузовиков в полностью беспилотном режиме - без водителей.

Беспилотные Камазы впервые стали ездить по М-11 в июне 2023 года. В январе 2024 года на трассе на год ввели бесплатный проезд для беспилотных грузовиков.

Отсутствие водителя позволяет ускорить доставку грузов и товаров между городами, так как беспилотные Камазы могут курсировать круглосуточно, без перерывов на отдых передает ТАСС.

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