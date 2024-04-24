Кто такая Татьяна Бакальчук: состояние, личная жизнь, бизнес

С лета в России, Белоруссии, Киргизии, Казахстане, Армении и Узбекистане следят за бракоразводным процессом совладельцев Wildberries Владислава и Татьяны Бакальчук, опасаясь, что он может повлиять на работу маркетплейса. Расскажем, кто такая Татьяна Бакальчук, как она основала Вайлдберриз и в чем секрет ее успеха.

Бакальчук-миллиардер

На сегодняшний день Татьяна Бакальчук - единственная в России женщина-миллиардер. По данным Forbes, ее состояние оценивается в $7,9 млрд. В списке миллиардеров Forbes она на 358 месте. Бакальчук считается self-made woman (женщина, которая добилась всего сама) и самой успешной предпринимательницей России. Стоимость ее кампании Wildberries (Вайлдберриз) оценивается в $7,2 млрд. После Яндекса, это самая дорогая интернет-компания в России, чистая прибыль которой оценивается в 19 млрд рублей.

Биография Татьяны Бакальчук

Бакальчук не афиширует свою личную жизнь, а в интервью, которые она дает, в основном рассказывает о бизнесе. Мало что известно про детство и юность самой богатой женщины России.

Родилась она в октябре 1975 года в Грозном в семье коре-сарам, переселенцев из Кореи.

Отец Бакальчук - инженер, а мать - учитель в начальных классах.

Школу будущая предпринимательница окончила в поселке Газопровод Московской области, куда ее семья переехала вскоре после рождения Татьяны.

Образование Бакальчук получила в Государственном социально-гуманитарном университете в Коломне, окончив факультет иностранных языков в 1997 году.

В 2000-м году будущая владелица Вайлдберриз вышла замуж за Владислава Бакальчука, который на два года младше нее.

В 2004 году Бакальчук будучи в декретном отпуске начала заниматься онлайн-торговлей одежды. С тех пор занимается развитием интернет-компании Вайлдберриз.

Сколько детей у Татьяны Бакальчук?

Информации о детях Татьяны Бакальчук мало. В октябре 2021 года на форуме Forbes Woman Day Бакальчук сообщила, что недавно родила двойню. Предположительно, всего у основательницы одной из самых успешных интернет-компаний России 7 детей.

Кто муж Татьяны Бакальчук?

Как и о детях, информации о муже Татьяны Бакальчук, Владиславе, крайне мало. Известно, что учился он в Московском энергетическом институте на радиофизика, а затем занимался продажами компьютерной техники и предоставлением интернет-услуг. Внимание к своей персоне Владислав Бакальчук привлек в 2024 году в связи с бракоразводным процессом.

Почему Бакальчук разводится с мужем?

По словам самой Бакальчук, с мужем она разводится по личным причинам, и к бизнесу это отношения никакого не имеет. В настоящее время проходит бракоразводный процесс.

Где живет Татьяна Бакальчук?

Где живет Татьяна Бакальчук неизвестно. По информации Financial Times, на момент создания компании Wildberries Бакальчуки жили в Рязанском районе Москвы.

Как Бакальчук основала Вайлдберриз?

История основания компании Вайлдберриз довольно интересная и в целом известна со слов Татьяны Бакальчук.

Все началось с онлайн-продажи женской одежды по каталогам немецкой компании Otto в 2004 году, когда Бакальчук была в декретном отпуске. Она придумала яркое название для своего предприятия - Wildberries - с тем, чтобы привлечь внимание к одежде, которую она предлагала. Поскольку эта ниша в только зарождавшемся российском сегменте e-commerce была фактически пуста, услуги, которые предлагала Бакальчук, стали популярны.

К 2005 году будущая миллиардер вложила $700 в развитие сайта и наняла нескольких сотрудников для помощи с оформлением и рассылкой заказов.

В 2006 году компания Otto решила открыть собственное представительство в России в обход Бакальчук, в связи с чем Татьяна начала работать с новыми поставщиками.

В 2008 году на фоне финансового кризиса взяла в кредит кроссовки Adidas на сумму в миллион евро, которые ей удалось распродать за два года. По словам Бакальчук, именно тогда она поняла, что Вайлдберриз способен стать значительно больше и масштабнее.

В 2021 году Бакальчук приобрела банк ”Стандарт-кредит” и переименовала его в ”Вайлдберриз банк”.

В июне 2024 года появилась информация, что Вайлдберриз объединяется с Группой Russ (оператор наружной рекламы) для развития цифровой платформы, которая, по сообщению пресс-службы компании, охватит рынки стран СНГ, Африки, Азии, Индии, Ближнего Востока и Китая.

На сегодняшний день Вайлдберриз работает в 6 странах: России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Армении и Узбекистане. Пунктов выдачи - более 48 тысяч.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В интервью Financial Times за 2020 год Бакальчук сообщила, что компания никогда не привлекала инвесторов и всегда полагалась на собственные стратегии развития.

В чем секрет успеха Бакальчук?

Фактически, стать успешной Бакальчук и ее компании позволил правильный выбор бизнес-ниши: до Вайлберриз никто не занимался онлайн-продажами именно одежды, которая по сей день составляет основу продаж интернет-компании. Бакальчук удавалось нивелировать все кризисные ситуации и скандалы, которые разгорались вокруг компании, несмотря на их масштаб и участников. Также не последнюю роль в развитии компании сыграли 2020-2021 годы, когда в России ввели ковидные ограничения, и в целом весь сектор e-commerce в стране значительно вырос. В эти годы оборот Вайлдберриз увеличился на рекордные 90-96%.