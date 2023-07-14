"Вайлдберриз" может прийти в Дубай

Онлайн-платформа Wildberries может открыться в ОАЭ. Глава компании рассказала о планах по расширению и запуску в Дубае. Летом Wildberries анонсирует открытие в трех новых странах.

Ближний Восток потенциально интересный регион для развития бизнеса, интернет-магазин Wildberries может прийти в Эмираты, сообщила гендиректор маркетплейса Татьяна Бакальчук в кулуарах Международного бизнес-форума "Мир возможностей", передает ТАСС.

"Дубай мы рассматриваем. Мы хотели бы здесь сделать полноценную историю с платформой"

– Бакальчук

Она отметила, что компания присматривается к рынкам Ближнего Востока и стран Северной Африки.

До конца года Wildberries сообщит о начале работы в трех новых странах.

На данный момент интернет-магазин работает в 10 странах, впервые маркетплейс был запущен в России в 2004 году.