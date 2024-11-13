Дербентский суд запретил самовольное строительство на побережье Каспия

Районный суд дагестанского Дербента рассмотрел обращение межрайонной природоохранной прокуратуры и запретил незаконное строительство жилых объектов на берегу Каспийского моря.

Дербентский районный суд вынес свой вердикт в отношении строительства трех жилых объектов для туристов, которые начал возводить на берегу Каспийского моря на своем участке его владелец, сообщает пресс-служба Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры.

Земля, которая принадлежит хозяину участка, находится в водоохранной зоне Каспийского моря, и любое строительство на ней без разрешительных документов и согласования с Росрыболовством является незаконным, разъяснили в суде, передает "АиФ-Дагестан".

Запрет на продолжение строительства суд вынес после обращения Дербентской межрайонной природоохранной прокуратуры, теперь надзорный орган будет контролировать исполнение приговора.