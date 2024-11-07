В Дербенте планируют взимать налог с туристов

В древнейшем городе страны Дербенте намереваются брать дополнительную плату с туристов. В 2025 году размере налога будет составлять 1% от суммы проживания в сутки.

В Дербенте рассматривают возможность введения туристического налога, поведали в руководстве города.

Отметим, что плата с туристов в следующем году составит не более 1% от суммы проживания в отеле или гостинице. При этом меньше 100 рублей она быть не может.

Напомним, что налог уже действует в Ставропольском крае. Если власти Дербента решат взимать плату с путешественников, Дагестан станет вторым регионов на Северном Кавказе с туристическим налогом.