Вестник Кавказа

В Дербенте планируют взимать налог с туристов

В Дербенте планируют взимать налог с туристов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В древнейшем городе страны Дербенте намереваются брать дополнительную плату с туристов. В 2025 году размере налога будет составлять 1% от суммы проживания в сутки.

В Дербенте рассматривают возможность введения туристического налога, поведали в руководстве города. 

Отметим, что плата с туристов в следующем году составит не более 1% от суммы проживания в отеле или гостинице. При этом меньше 100 рублей она быть не может. 

Напомним, что налог уже действует в Ставропольском крае. Если власти Дербента решат взимать плату с путешественников, Дагестан станет вторым регионов на Северном Кавказе с туристическим налогом.

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